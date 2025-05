Lutto in città | Novara dice addio a Ezio Leonardi

Lutto a Novara per la morte di Ezio Leonardi, ex sindaco della città, senatore della Repubblica e per molti anni presidente della Fondazione Comunità Novarese.Nato nel 1929 a Mezzomerico, si è spento ieri, giovedì 1° maggio, all'età di 95 anni (ne avrebbe compiuti 96 a luglio). Esponente. 🔗 Novaratoday.it - Lutto in città: Novara dice addio a Ezio Leonardi per la morte di, ex sindaco della, senatore della Repubblica e per molti anni presidente della Fondazione Comunità Novarese.Nato nel 1929 a Mezzomerico, si è spento ieri, giovedì 1° maggio, all'età di 95 anni (ne avrebbe compiuti 96 a luglio). Esponente. 🔗 Novaratoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Su questo argomento da altre fonti

