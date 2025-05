Lutto all’Ospedale di Branca | è scomparsa l’infermiera Paola Minelli

Lutto nel mondo sanitario umbro. È venuta a mancare prematuramente nella giornata di mercoledì 1° maggio l'infermiera Paola Minelli, stimata professionista in servizio presso il reparto di Chirurgia dell'ospedale di Branca. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi e pazienti.La direzione aziendale e tutto il personale dell'Usl Umbria 1 hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia, ricordando Paola Minelli come una professionista apprezzata per la sua competenza, dedizione e umanità.L'ultimo saluto sarà possibile oggi, venerdì 2 maggio, alle ore 15, nella chiesa di San Rocco a Gualdo Tadino, dove si svolgeranno le esequie. Una perdita che lascia un grande vuoto nella comunità sanitaria e tra quanti hanno avuto modo di conoscerla e lavorare con lei.

