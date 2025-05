L’uso di bustine di nicotina in aumento tra gli adolescenti | l’allarme dei ricercatori per la nuova moda

L'uso delle bustine alla nicotina tra gli adolescenti americani è quasi raddoppiato in un anno, secondo uno studio dell'Università della California del Sud. Promosse come alternativa "più sicura" al fumo, queste bustine contengono nicotina ad alta concentrazione e pongono nuovi rischi per la salute giovanile. Per gli esperti è necessario irrigidire le norme prima di fare i conti con conseguenze a lungo termine ancora sconosciute.

Tabacco e nicotina «da gengiva», tra i giovanissimi spopolano Snus (illegale) e bustine: cosa sono e quali rischi comportano - Fumare senza combustione, fumo, cenere o odore: il tabacco in polvere da succhiare – noto come Snus – e l’alternativa della nicotina in bustina spopolano tra i giovani e i giovanissimi. I motivi sono semplici: è semplice da usare, può essere facilmente consumato nei luoghi dove non si potrebbe accendersi una sigaretta e ha una concentrazione di nicotina di molto superiore alle “bionde” comuni. Conseguenza naturale la sua diffusione tra i più giovani, come dimostrato dal caso delle due 13enni di Ferrara finite in ospedale dopo averlo consumato. 🔗open.online

