Lusinghieri modellanti e sempre chic I costumi due pezzi con slip a vita alta tornano protagonisti della stagione calda Per fashioniste di ogni età e taglia

costumi da bagno dell'Estate 2025. Cominciando da un obiettivo chiaro: trovare il bikini vita alta più lusinghiero e chic. A ogni età il suo copricostume: i modelli perfetti dai 20 ai 60 anni X Il due pezzi della stagione calda, dunque, prende ispirazione da una femminilità d'altri tempi, capace di sedurre senza mostrarsi troppo.

