L’uomo che si è fatto mordere dai serpenti 200 volte Il suo sangue oggi è un siero antiveleno

oggi la sua vita diventa un esperimento scientifico su Cell, che può dare speranza a 100mile vittime all’anno 🔗 Repubblica.it - L’uomo che si è fatto mordere dai serpenti 200 volte. Il suo sangue oggi è un siero antiveleno Tim Friede, 45 anni, appassionato di rettili velenosi, da 18 anni si provoca morsi o si inietta veleno per diventare immune.la sua vita diventa un esperimento scientifico su Cell, che può dare speranza a 100mile vittime all’anno 🔗 Repubblica.it

