L’Unione europea multa TikTok per il trasferimento dei dati degli utenti in Cina

L'Unione europea ha inflitto una multa da 530 milioni di euro al social network cinese TikTok, accusato di non aver protetto adeguatamente i dati personali degli utenti europei.

