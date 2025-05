L’UNHCR sugli arrivi ad aprile 6 600 gli sbarchi sulle coste italiane

sulle coste italiane nel mese di aprile 2025. Il dato mostra un aumento del 173% rispetto al mese precedente (2.407). Da gennaio sono stati registrati 15.793 arrivi via mare, una diminuzione del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024 (16.137).Lo rende noto L’UNHCR, l’Agenzia Onu per i Rifugiati. Le persone arrivate sulle coste italiane ad aprile sono partite da Libia, Tunisia e Turchia. La Libia è stata anche questo mese il primo Paese di partenza, con circa il 93% di tutti gli arrivi via mare in Italia. L’82% delle persone arrivate ad aprile sono sbarcate a Lampedusa.Altri porti di sbarco includono Augusta, Napoli, Ancona, Carrara, Catania, Salerno, Genova, Santa Maria di Leuca, Ravenna, Roccella Ionica, Pantelleria e Trapani. Da inizio anno, le nazionalità di origine prevalenti sono state: Bangladesh (37%), Eritrea (11%), Pakistan (11%), Egitto (10%), Siria (6%), Etiopia (5%), Sudan (4%), Somalia (2%), Tunisia (2%) e Mali (1%). 🔗 Unlimitednews.it - L’UNHCR sugli arrivi ad aprile, 6.600 gli sbarchi sulle coste italiane OMA (ITALPRESS) – Sono quasi 6.600 le persone sbarcatenel mese di2025. Il dato mostra un aumento del 173% rispetto al mese precedente (2.407). Da gennaio sono stati registrati 15.793via mare, una diminuzione del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024 (16.137).Lo rende noto, l’Agenzia Onu per i Rifugiati. Le persone arrivateadsono partite da Libia, Tunisia e Turchia. La Libia è stata anche questo mese il primo Paese di partenza, con circa il 93% di tutti glivia mare in Italia. L’82% delle persone arrivate adsono sbarcate a Lampedusa.Altri porti di sbarco includono Augusta, Napoli, Ancona, Carrara, Catania, Salerno, Genova, Santa Maria di Leuca, Ravenna, Roccella Ionica, Pantelleria e Trapani. Da inizio anno, le nazionalità di origine prevalenti sono state: Bangladesh (37%), Eritrea (11%), Pakistan (11%), Egitto (10%), Siria (6%), Etiopia (5%), Sudan (4%), Somalia (2%), Tunisia (2%) e Mali (1%). 🔗 Unlimitednews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovo sciopero (regionale) dei treni in programma ad aprile - Nuovo sciopero in arrivo ad aprile. Dopo l'agitazione di 24 ore in programma tra l'8 e il 9 aprile, venerdì 11 a scioperare saranno i dipendenti di Trenitalia delle Regioni di Piemonte e Valle d'Aosta. L'agitazione è stata proclamata da Orsa Ferrovie. Secondo quanto comunicato sul sito del... 🔗novaratoday.it

Fughe da fermo: tre super romanzi da leggere ad aprile - Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni giovedì, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live, vi suggeriamo... 🔗quicomo.it

Le previsioni meteo di oggi 4 aprile ad Avellino - A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2006m. I... 🔗avellinotoday.it

Ne parlano su altre fonti

L’UNHCR sugli arrivi ad aprile, 6.600 gli sbarchi sulle coste italiane; Mentre gli afghani sono costretti a tornare, l’UNHCR chiede sostegno per la crisi umanitaria; MEDITERRANEO, UNHCR: A 10 anni dalla più grande perdita di vite umane nel Mediterraneo, l’UNHCR sollecita un’azione decisiva; Mediterraneo centrale: l’Unhcr, ‘a marzo -28% di arrivi via mare, -19% rispetto al 2024’. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’UNHCR sugli arrivi ad aprile, 6.600 gli sbarchi sulle coste italiane - OMA (ITALPRESS) – Sono quasi 6.600 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di aprile 2025. Il dato mostra un aumento del 173% rispetto al mese precedente (2.407). Da gennaio sono stati regis ... 🔗msn.com

UNHCR, Afghanistan: necessario sostegno per la crisi umanitaria mentre le persone sono costrette a tornare nel Paese - ha avvertito oggi l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che lancia un appello urgente per 71 milioni di dollari destinati ad assistere chi torna nel Paese in condizioni disperate. 🔗unhcr.org

Islamabad ha già rimpatriato 45mila cittadini afghani ad aprile - che hanno segnato l’inizio della fase 1 dell’IFRP”, ha comunicato l’UNHCR. “Nei primi cinque giorni di aprile sono stati effettuati più arresti e detenzioni (1.655) che in qualsiasi ... 🔗asianews.it