Lunghe chiusure per i sottopassi ferroviari di Mandello e Abbadia | date e percorsi alternativi

Leccotoday.it - Lunghe chiusure per i sottopassi ferroviari di Mandello e Abbadia: date e percorsi alternativi Si annuncia un'estate davvero calda sul fronte della viabilità e dei trasporti pubblici tra Lecco e l'Alto Lago. Oltre all'annunciata chiusura della ferrovia Lecco-Colico-Valtellina per lavori dal 15 giugno al 14 settembre senza treni ma con bus sostitutivi lungo una SS36 già trafficata e un Sp72. 🔗 Leccotoday.it

