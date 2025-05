L' ultimo saluto a Salvatore Turdo Andrea Miceli e Massimo Pirozzo | piazza gremita a Monreale Un lungo applauso accoglie l' arrivo dei feretri

piazza Guglielmo II, davanti alla Cattedrale di Monreale, per l’ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani uccisi nella tragica sparatoria del 27 aprile. Le misure di sicurezza sono apparse imponenti fin dalle prime ore del mattino: transenne attorno al perimetro, accessi controllati e un’ampia presenza. 🔗 Feedpress.me - L'ultimo saluto a Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo: piazza gremita a Monreale. Un lungo applauso accoglie l'arrivo dei feretri Una folla silenziosa e composta ha riempito questa mattinaGuglielmo II, davanti alla Cattedrale di, per l’, i tre giovani uccisi nella tragica sparatoria del 27 aprile. Le misure di sicurezza sono apparse imponenti fin dalle prime ore del mattino: transenne attorno al perimetro, accessi controllati e un’ampia presenza. 🔗 Feedpress.me

Oggi i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Monreale si ferma per l’ultimo saluto - Saranno celebrati questa mattina, venerdì 2 maggio alle 10.30, nella Cattedrale di Monreale, i funerali di Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo, i tre giovani monrealesi uccisi durante la tragica sparatoria avvenuta il 27 aprile scorso . Il Comune di Monreale ha annunciato di essersi fatto carico delle spese per le esequie. Intanto, mentre la cittadinanza si prepara a dare l’ultimo saluto. 🔗feedpress.me

