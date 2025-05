L’ultimo saluto a Sabrina Nardella morta dopo l’intervento estetico Proclamato il lutto cittadino

L’ultimo saluto a Sabrina Nardella, la donna di 38 anni morta più di una settimana fa a Caserta dopo essere sottoposta a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata. dopo l’autopsia eseguita sul corpo della 38enne parrucchiera. 🔗 Latinatoday.it - L’ultimo saluto a Sabrina Nardella morta dopo l’intervento estetico. Proclamato il lutto cittadino Oggi, venerdì 2 maggio, a Gaeta è il giorno del, la donna di 38 annipiù di una settimana fa a Casertaessere sottoposta a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata.l’autopsia eseguita sul corpo della 38enne parrucchiera. 🔗 Latinatoday.it

