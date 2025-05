L’ultima di Ilaria Salis | Diamo più soldi ai detenuti devono guadagnare come chi sta fuori

Ilaria Salis non finisce di stupire. Ovviamente in negativo. L’ex maestra arrestata a Budapest mentre era in gita (non scolastica) antifascista, poi finita nelle carceri ungheresi e quindi arrivata all’Europarlamento grazie alla candidatura del duo Bonelli-Fratoianni, ha scritto un post che ha scatenato reazioni incendiarie.Ilaria Salis vuole il reddito pieno per i detenuti lavoratoriL’europarlamentare di Avs ha voluto celebrare il primo maggio con una dedica speciale ai detenuti lavoratori. “Quando parliamo di lavoro, troppo spesso dimentichiamo che anche i detenuti lavorano. E che, per loro, lo sfruttamento è ancora più feroce. Perché un detenuto viene pagato solo due terzi di una retribuzione normale?”, chiede accorata la Salis nel suo post. “Perché il suo lavoro dovrebbe valere meno del nostro? Stabilire per legge che l’umanità ristretta può essere pagata meno significa discriminarla e violarne la dignità, significa condannarla due volte. 🔗 Secoloditalia.it - L’ultima di Ilaria Salis: “Diamo più soldi ai detenuti, devono guadagnare come chi sta fuori” non finisce di stupire. Ovviamente in negativo. L’ex maestra arrestata a Budapest mentre era in gita (non scolastica) antifascista, poi finita nelle carceri ungheresi e quindi arrivata all’Europarlamento grazie alla candidatura del duo Bonelli-Fratoianni, ha scritto un post che ha scatenato reazioni incendiarie.vuole il reddito pieno per ilavoratoriL’europarlamentare di Avs ha voluto celebrare il primo maggio con una dedica speciale ailavoratori. “Quando parliamo di lavoro, troppo spesso dimentichiamo che anche ilavorano. E che, per loro, lo sfruttamento è ancora più feroce. Perché un detenuto viene pagato solo due terzi di una retribuzione normale?”, chiede accorata lanel suo post. “Perché il suo lavoro dovrebbe valere meno del nostro? Stabilire per legge che l’umanità ristretta può essere pagata meno significa discriminarla e violarne la dignità, significa condannarla due volte. 🔗 Secoloditalia.it

