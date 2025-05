Luk3 chiama al telefono una fan e le fa ascoltare in anteprima la sua nuova canzone VIDEO

Luk3 ha chiamato una fan per farle ascoltare in anteprima la sua nuova canzoneL'articolo Luk3 chiama al telefono una fan e le fa ascoltare in anteprima la sua nuova canzone (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it - Luk3 chiama al telefono una fan e le fa ascoltare in anteprima la sua nuova canzone (VIDEO) hato una fan per farleinla suaL'articoloaluna fan e le fainla sua) proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Che succede a LDA? Fan preoccupati per il figlio di Gigi D’Alessio. Il messaggio sui social scritto dallo staff: «Non può usare il telefono» - «In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione». È questo il messaggio comparso sul profilo social di LDA, l’artista Luca D’Alessio, figlio di Gigi. 🔗open.online

Mia Khalifa ama Cuoricini dei Coma_Cose e chiede aiuto ai fan: “Come si chiama?”, su TikTok risponde la band - Mia Khalifa, su TikTok, ha chiesto aiuto ai suoi fan italiani per riconoscere Cuoricini dei Coma_Cose: "Tutto quello che ricordo è che faceva tipo Arancini, arancini, arancini".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sanremo, Gaia pubblica il suo telefono e chiede ai fan di chiamarla: cos’è successo - La cantante, che ieri ha aperto la 75ma edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Chiamo io Chiami tu', ha lanciato una linea diretta con i suoi fan 🔗golssip.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serale di Amici 2025, Luk3 è l’eliminato della terza puntata: cosa è successo sabato 5 aprile; Chi è Luk3 ad Amici 24, la carriera, le canzoni virali e il tira e molla con Alessia; Luk3 di Amici: chi è, età, nome vero, fidanzata, perché è famoso; Amici 24, Raffaella lascia la scuola, Luk3 si salva: le lacrime della ballerina e la coccola di Maria De Filip. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Luk3 chiama una fan e le fa ascoltare la nuova canzone - Luk3 di Amici 24 si prepara all’uscita di un suo nuovo singolo fuori dal talent e, come promesso, ha contattato alcuni fan per farlo ascoltare in anteprima. 🔗novella2000.it

Luk3 torna sui social dopo Amici 24 ma ignora Alessia: fan in allarme - Fan divisi: silenzio strategico o crisi in corso? Già durante la puntata si era percepita una certa distanza tra Luk3 e Alessia, a differenza della complicità mostrata da altre coppie come TrigNo e ... 🔗mondotv24.it

“È successo qualcosa” Luk3 rompe il silenzio dopo la sua eliminazione da Amici, ma i fan notano un dettaglio - Il messaggio di Luk3 ha avuto un forte impatto sui suoi fan, ai quali ha promesso di continuare a regalare emozioni attraverso i suoi brani. Ha ringraziato tutti coloro che lo hanno supportato, ... 🔗bigodino.it