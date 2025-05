Luis Suarez l’Inter ricorda la leggenda | il bellissimo messaggio per il compleanno

Luis Suarez, l'Inter ha ricordato questa mattina la leggenda nerazzurra che avrebbe compiuto oggi gli anni, il bellissimo messaggio

Luis Suárez avrebbe compiuto oggi 90 anni. Sul proprio portale ufficiale l'Inter ha commemorato l'ex nerazzurro. Ecco il comunicato.

Luis Suarez – «Sono migliaia i giocatori che hanno vestito la maglia dell'Inter. Chi per centinaia di partite, chi soltanto per qualche minuto. Tutti hanno un posto nella memoria dei tifosi, hanno in qualche modo segnato un pezzetto di storia del Club. Oltre 115 anni di storia sono tanti: ci sono partite, vittorie, sconfitte, serate leggendarie, notti difficili. Le storie e i personaggi, gli intrecci. Poi ci sono le stelle fisse, quelle che hanno illuminato in maniera talmente brillante il percorso nerazzurro da essere lì, per sempre: luccicanti come lo sono stati, da calciatori e da personaggi.

Luis Henrique tra Inter e Bayern Monaco: un fattore ‘aiuta’ Ausilio – TS - Sfida sul campo in Champions League tra Inter e Bayern Monaco, ma anche sul mercato. In ballo c’è il nome di Luis Henrique. Entrambe lo vogliono per il Mondiale per Club. Piero Ausilio può sfruttare un vantaggio. OBIETTIVO COMUNE – Insomma, è il momento di Inter e Bayern Monaco. Le due squadre, oltre a darsi battaglia in campo, si stanno facendo le botte anche sul calciomercato. Ieri, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, sfida vinta dall’Inter 2-1 all’Allianz Arena, si è parlato anche di Luis Henrique. 🔗inter-news.it

Marotta apre: «Luis Henrique sul taccuino dell’Inter. Punteremo molto sui giovani!» - Giuseppe Marotta si è così pronunciato prima del fischio d’inizio di Bayern Monaco-Inter, sfida che si disputerà stasera alle ore 21 all’Allianz Arena. IL COMMENTO – Giuseppe Marotta ha parlato a Sky Sport nel pre-partita del match di Champions League tra Bayern Monaco e Inter. Di seguito il suo commento: «L’Inter sta molto bene, essere qui è un fatto che ci onora. Ogni partita ha una storia a sé, è chiaro che questa abbia delle motivazioni importanti. 🔗inter-news.it

Inter, non solo Luis Henrique: nuovi passi per il colpo a zero | VIDEO CMIT - I nerazzurri sono già ora molto attivi sul mercato e vorrebbero chiudere al più presto per l’esterno brasiliano del Marsiglia, ma non è l’unica operazione L’Inter è sicuramente tra le società più attive del momento. La volontà del club è infatti quella di rinforzare la squadra in tutti i reparti, a partire dalla difesa, che accoglierà un elemento di spessore e dal costo importante. Gli obiettivi sono diversi, ma l’identikit non cambia: giovane, esperto e all’occorrenza valido sostituto di Bastoni. 🔗calciomercato.it

