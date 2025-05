Luigi Manconi presenta ' La scomparsa dei colori' il libro in cui racconta senza pietismo la perdita della vista

presentazione del libro 'La scomparsa dei colori' di Luigi Manconi (nella foto). Un’occasione unica per incontrare uno dei pensatori più lucidi del nostro tempo per un incontro che fa parte della sesta edizione della rassegna 'I Libri della. 🔗 Ferraratoday.it - Luigi Manconi presenta 'La scomparsa dei colori', il libro in cui racconta senza pietismo la perdita della vista Martedì 6 alle 17.30 la libreria Libraccio ospita lazione del'Ladei' di(nella foto). Un’occasione unica per incontrare uno dei pensatori più lucidi del nostro tempo per un incontro che fa partesesta edizionerassegna 'I Libri. 🔗 Ferraratoday.it

Colleferro. Sabato 1 Marzo alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” verrà presentato il libro “La scomparsa dei colori” di Luigi Manconi - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sabato 1 Marzo alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” sarà presentato il libro “La scomparsa L'articolo Colleferro. Sabato 1 Marzo alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” verrà presentato il libro “La scomparsa dei colori” di Luigi Manconi sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

La scomparsa dei colori - Ospite della «Fiera dei Librai» Luigi Manconi: nel corso di oltre quindici anni, l'autore è passato da una forte miopia all’ipovisione, alla cecità parziale e infine a quella totale. 🔗ecodibergamo.it

