L’Ue si riarma ingrassando gli Usa per fronteggiare una Russia pronta ad attaccarci? Beato chi ci crede

riarma per fronteggiare uno Stato che dispone di 6000 bombe atomiche, uno Stato che non ha mai oltrepassato i confini del Sacro Romano Impero mentre il Sacro Romano Impero sono secoli che prova ad entrare nella Piazza Rossa con scarsi risultati, Napoleone e Hitler docent. Uno Stato con 140 milioni di abitanti, che si sviluppa su 11 fusi orari, con riserve energetiche e alimentari infinite, dovrebbe oltrepassare, “per la prima volta”, i confini del Sacro Romano Impero per invadere un continente di 447 milioni? Beato chi ci crede.Il Progetto Europa è fallito, almeno nei suoi aspetti fondativi semplicemente perché utopistico, semplicemente perché la sua realizzazione era nata esclusivamente dal terrore generato dalla seconda guerra mondiale, la punta dell’iceberg dell’odio reciproco nel Vecchio Continente. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - L’Ue si riarma, ingrassando gli Usa, per fronteggiare una Russia pronta ad attaccarci? Beato chi ci crede di Maurizio ContigianiL’Europa che siperuno Stato che dispone di 6000 bombe atomiche, uno Stato che non ha mai oltrepassato i confini del Sacro Romano Impero mentre il Sacro Romano Impero sono secoli che prova ad entrare nella Piazza Rossa con scarsi risultati, Napoleone e Hitler docent. Uno Stato con 140 milioni di abitanti, che si sviluppa su 11 fusi orari, con riserve energetiche e alimentari infinite, dovrebbe oltrepassare, “per la prima volta”, i confini del Sacro Romano Impero per invadere un continente di 447 milioni?chi ci.Il Progetto Europa è fallito, almeno nei suoi aspetti fondativi semplicemente perché utopistico, semplicemente perché la sua realizzazione era nata esclusivamente dal terrore generato dalla seconda guerra mondiale, la punta dell’iceberg dell’odio reciproco nel Vecchio Continente. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Ue si riarma ma dipendenza da Usa è aumentata con guerra in Ucraina - (Adnkronos) – L'Europa ha deciso di armarsi e rendersi indipendente dagli Stati Uniti. Ma dal 2020 al 2024, in coincidenza con la risposta europea all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le importazioni dei Paesi europei della Nato sono più che raddoppiate (più 155 per cento) rispetto ai cinque anni precedenti. E il 64 per cento di […] L'articolo Ue si riarma ma dipendenza da Usa è aumentata con guerra in Ucraina proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Ue: ok a controdazi 25% ai prodotti Usa - 16.30 Via libera dell'Unione europea alla lista dei controdazi che Bruxelles metterà in campo per rispondere agli Usa. Per la maggior parte dei prodotti saranno del 25%. Solo l'Ungheria ha votato contro. Le tariffe si applicheranno in tre tranche, per un valore complessivo di 20,9 mld: la prima dal 16 aprile, la seconda dal 16 maggio, la terza dal primo dicembre. La Commissione Ue in una nota:"I controdazi possono essere sospesi in qualsiasi momento, qualora Usa accettino soluzione negoziata equa" 🔗servizitelevideo.rai.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’Ue si riarma, ingrassando gli Usa, per fronteggiare una Russia pronta ad attaccarci? Beato chi ci crede - L’Europa che si riarma per fronteggiare uno Stato che dispone di 6000 bombe atomiche, uno Stato che non ha mai oltrepassato i confini del Sacro Romano Impero mentre il Sacro Romano Impero sono secoli ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ue, controdazi e appello alle ditte Usa - Qualche prodotto è uscito dalla «black list», rimodulata al ribasso rispetto alle iniziali misure punitive messe a punto dagli sherpa Ue sulle merci in arrivo in Europa dagli Usa. Ma alla fine ... 🔗ilgiornale.it

Controdazi UE del 25% contro gli USA approvati: quando scattano le tariffe - L’UE dà il via libera ai controdazi contro gli USA. Tariffe del 25% su prodotti americani in tre fasi, a partire dal 15 aprile. Negli ultimi anni, i rapporti tra UE e Stati Uniti si sono spesso ... 🔗newsmondo.it