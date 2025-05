Lucescu | Ho chiesto a Chivu di Man ecco cosa mi ha risposto Cristian

Cristian Chivu e i ragazzi (Dennis Man e Valentin Mihaila ndc). Da lì andrò a Pisa per parlare con Pippo Inzaghi e i nostri giocatori lì, per vedere cosa sta succedendo". Così Mircea Lucescu, Ct della Romania, ha spiegato le ragioni del suo arrivo in Italia. Il tecnico. 🔗 Parmatoday.it - Lucescu: "Ho chiesto a Chivu di Man, ecco cosa mi ha risposto Cristian" "Ho avuto un incontro cone i ragazzi (Dennis Man e Valentin Mihaila ndc). Da lì andrò a Pisa per parlare con Pippo Inzaghi e i nostri giocatori lì, per vederesta succedendo". Così Mircea, Ct della Romania, ha spiegato le ragioni del suo arrivo in Italia. Il tecnico. 🔗 Parmatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

«Ho chiesto al vicino di casa di abbassare il volume durante la notte, al risveglio ho trovato un biglietto inaspettato fuori dalla porta» - Avere a che fare con i vicini di casa a volte può rivelarsi particolarmente difficile. In effetti, si tratta quasi di una "convivenza forzata" dato che con queste persone si finisce... 🔗leggo.it

“Se no, vengo accusata di molestie. Non ho chiesto io a Francesco Gabbani di togliersi la giacca”: Mara Venier risponde alle polemiche sul “caso Olly” - Mara Venier è tornata sul “caso” scatenato per le presunte molestie – come è stato sottolineato da diversi utenti sui social – nei confronti di Olly, domenica scorsa durante lo speciale pomeridiano di “Domenica In” dedicato a Sanremo 2025. La conduttrice, una volta salutato il vincitore del Festival, ha chiesto se si volesse togliere la giacchetta perché faceva troppo caldo. Per più volte il cantante ha declinato la richiesta della Venier. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Ho avuto una relazione tossica. C’erano violenze fisiche, psicologiche e mentali. Mi sono vergognata, non ho chiesto aiuto”: Angela Caloisi a Verissimo - Angela Caloisi e Paolo Crivellin, la coppia nata a “Uomini e donne”, fanno le cose in grande. I due infatti hanno dichiarato a “Verissimo”: “Ci sposeremo quest’anno, in estate“. La proposta è arrivata a inizio gennaio 2025 sulla neve. “Mi ero preparato un discorso, ma balbettavo, non credevo di emozionarmi così tanto”, ha dichiarato l’ex tronista. Angela ha poi aggiunto: “Dopo sette anni insieme, mi aspettavo la proposta di matrimonio, ma non me la aspettavo in quel momento, lì sulla neve, quindi mi ha sorpresa. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Lucescu: Ho chiesto a Chivu di Man, ecco cosa mi ha risposto Cristian. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Lucescu: "Ho chiesto a Chivu di Man, ecco cosa mi ha risposto Cristian" - Il Ct della Romania in visita al Mutti Training Center per conoscere da vicino la situazione legata a Dennis e Mihaila: "Queste sono visite assolutamente normali prima delle partite di giugno" ... 🔗parmatoday.it

Chivu: "Ho chiesto scusa ai ragazzi per il 1° tempo" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Chivu: “Ho sbagliato nel primo tempo. Brava la squadra a reagire” - Ho chiesto scusa alla squadra”. Inizia così il post partita di mister Chivu. Nessuna esultanza per il pareggio, per il coraggio dimostrato dai suoi, per la partita ripresa per i capelli. Una prova di ... 🔗parmapress24.it