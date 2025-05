Lucchesi | Conte non resta controvoglia Napoli? Deve abbassare la testa e pedalare

Lucchesi: «Conte non resta controvoglia. Napoli? Deve abbassare la testa e pedalare»">Nel corso del programma 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo di club come Roma ed Empoli, per commentare le tematiche più attuali legate al calcio italiano, dal calciomercato alla lotta Scudetto, fino al futuro di Antonio Conte.Calciomercato e Mondiale per ClubSull’apertura anticipata del mercato di giugno e i possibili vantaggi per squadre come Inter, Juventus e Napoli, Lucchesi ha dichiarato:«Credo che incida di più la disponibilità finanziaria e la chiarezza delle idee. Chi ha le idee chiare può avvantaggiarsi e sfruttare questi giorni in più. Le grandi squadre lavorano con mesi d’anticipo, ciò che vediamo concretizzarsi in estate è stato costruito molto prima. 🔗 Napolipiu.com - Lucchesi: «Conte non resta controvoglia. Napoli? Deve abbassare la testa e pedalare» : «nonla»">Nel corso del programma 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio, ex direttore sportivo di club come Roma ed Empoli, per commentare le tematiche più attuali legate al calcio italiano, dal calciomercato alla lotta Scudetto, fino al futuro di Antonio.Calciomercato e Mondiale per ClubSull’apertura anticipata del mercato di giugno e i possibili vantaggi per squadre come Inter, Juventus eha dichiarato:«Credo che incida di più la disponibilità finanziaria e la chiarezza delle idee. Chi ha le idee chiare può avvantaggiarsi e sfruttare questi giorni in più. Le grandi squadre lavorano con mesi d’anticipo, ciò che vediamo concretizzarsi in estate è stato costruito molto prima. 🔗 Napolipiu.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gazzetta dello Sport: “Conte resta a Napoli! Sarà un mercato da top club” - Gazzetta dello Sport: “Conte resta a Napoli! Sarà un mercato da top club”"> Crederci fino all’ultimo. Non lasciare spazio ai rimpianti. Perché, a sette partite dalla fine, l’Inter è ancora nel mirino e il sogno scudetto resta vivo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha già compiuto un capolavoro, a prescindere da come andrà a finire questa stagione. Nessuno, la scorsa estate, avrebbe immaginato un Napoli capace di tenere testa a un’Inter così lanciata. 🔗napolipiu.com

Dall’ombra di Conte ai malumori dello spogliatoio: Thiago Motta resta a rischio - Il tecnico bianconero si gioca il futuro in questo finale di stagione, tra la Champions e il rapporto con lo spogliatoio, mentre torna lo ‘spettro’ Conte L’eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli imbottito di ragazzini, abbinata a quella di Champions League di una settimana prima che peserà parecchio soprattutto il prossimo anno, rischia di lasciare pesanti strascichi in casa Juve. Nel postpartita di mercoledì lo sfogo di Thiago Motta e subito dopo di Mattia Perin, ieri invece la presa di posizione di Cristiano Giuntoli. 🔗calciomercato.it

BigMc Napoli, la coppia da scudetto: Lukaku ispira, McTominay colpisce. Conte resta in scia dell’Inter - BigMc Napoli, la coppia da scudetto: Lukaku ispira, McTominay colpisce. Conte resta in scia dell’Inter"> Il Napoli risponde presente. La squadra di Antonio Conte supera l’Empoli con un netto 3-0 e torna a -3 dall’Inter, tenendo aperta la lotta scudetto a sei giornate dal termine. Protagonisti assoluti della serata: Romelu Lukaku e Scott McTominay, autori di una prova da incorniciare. L’attaccante belga, oltre al gol del raddoppio, firma due assist e sale in doppia cifra in entrambe le categorie (12 gol, 10 assist), raggiungendo i numeri di Salah nei top cinque campionati europei. 🔗napolipiu.com

Approfondimenti da altre fonti

ON AIR - Lucchesi: Il Napoli è padrone del suo destino, Conte dovrà chiarirsi con il club; Lucchesi: “Conte resta, ma vuole garanzie. L’Empoli? Un modello unico”; Lucchesi: Napoli, Marianucci operazione intelligente. Giocatore di prospettiva; Lucchesi: Il Napoli ha fatto un'operazione intelligente, questo giocatore mi piace. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lucchesi: "L'ammissione di Manna, la verità su Kvara e sull'umore di Conte" - Fabrizio Lucchesi ... da non fare. Per il resto Manna non ha avuto i giocatori che voleva, ma quando non trovi ciò che vuoi è meglio star fermi". Poi ha aggiunto: "Antonio Conte non contento? 🔗msn.com

Lucchesi: "Conte-Napoli? Il motivo del silenzio e la sensazione sul suo futuro" - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Lucchesi ... Ed ha aggiunto: "Io non credo che Conte andrà via, penso ... 🔗areanapoli.it

“Conte non perde uno scudetto in albergo, secondo me resta” - Sono convinto che se Conte non dovesse rimanere è solo perché non sarà accontentato, perché lui a Napoli sta benissimo. Nessuno sa se resta, io penso di sì. Soprattutto se la società migliorerà ... 🔗ilnapolionline.com