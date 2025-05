Luca Marinelli incontra il pubblico dopo la proiezione del film Paternal leave girato in Romagna

Giovedì 15 maggio alle 20.20 a Cinedream Multiplex di Faenza si terrà la visione del film Paternal leave diretto da Alissa Jung. A fine proiezione gli spettatori in sala potranno conversare con il protagonista del film Luca Marinelli e la stessa regista.

