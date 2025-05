Louis Dassilva ricoverato | Lo sciopero della fame lo sta debilitando

Louis Dassilva è stato ricoverato nell’ospedale di Rimini ieri pomeriggio dopo che, da qualche giorno, ha iniziato lo sciopero della fame in protesta contro la carcerazione preventiva iniziata il 14 luglio dell’anno scorso.Dassilva, 35 anni, è infatti l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre del 2023 con 29 coltellate nel garage del palazzo di via del Ciclamino a Rimini dove vivevano la vittima e lo stesso Dassilva assieme alla moglie Valeria Bartolucci.Ed è stata proprio la moglie a segnalare il deteriorarsi delle condizioni fisiche del giocane senegalese che – segnala la donna – ha smesso di assumere anche liquidi da venerdì scorso: i due si sono visti durante il colloquio in carcere sabato scorso.Bartolucci ha parlato di un progressivo peggioramento delle condizioni fisiche e mentali del marito: "E' molto dimagrito, disidratato, ha perso lucidità. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Louis Dassilva ricoverato: “Lo sciopero della fame lo sta debilitando” Rimini, 2 maggio 2025 –è statonell’ospedale di Rimini ieri pomeriggio dopo che, da qualche giorno, ha iniziato loin protesta contro la carcerazione preventiva iniziata il 14 luglio dell’anno scorso., 35 anni, è infatti l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre del 2023 con 29 coltellate nel garage del palazzo di via del Ciclamino a Rimini dove vivevano la vittima e lo stessoassieme alla moglie Valeria Bartolucci.Ed è stata proprio la moglie a segnalare il deteriorarsi delle condizioni fisiche del giocane senegalese che – segnala la donna – ha smesso di assumere anche liquidi da venerdì scorso: i due si sono visti durante il colloquio in carcere sabato scorso.Bartolucci ha parlato di un progressivo peggioramento delle condizioni fisiche e mentali del marito: "E' molto dimagrito, disidratato, ha perso lucidità. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo lo sciopero della fame - La moglie: “Le sue condizioni sono peggiorate. Non beve liquidi da venerdì”. Il 15 maggio l’udienza al tribunale della Libertà sulla richiesta di scarcerazione 🔗repubblica.it

Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame. La moglie: "Non è più lucido" - Nel pomeriggio del Primo maggio Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli e in carcere dallo scorso 14 luglio, è stato ricoverato all'Infermi di Rimini. Il metalmeccanico 35enne, da una settimana, ha intrapreso lo sciopero della fame per protestare la sua innocenza... 🔗riminitoday.it

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame - Louis Dassilva è stato ricoverato dopo aver avviato da circa una settimana uno sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione. Il 35enne è detenuto per l'omicidio di Pierina Paganelli. Secondo quanto riferiscono i legali dell'uomo, il ricovero è in via precauzionale, perché Dassilva sembra intenzionato a voler proseguire lo sciopero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Louis Dassilva ricoverato: “Lo sciopero della fame lo sta debilitando”; Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame. La moglie: Non è più lucido; Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo lo sciopero della fame; Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame. 🔗Cosa riportano altre fonti

Louis Dassilva ricoverato: “Lo sciopero della fame lo sta debilitando” - Caso Pierina Paganelli: l’allarme della moglie Valeria che lo ha visto nel colloquio di sabato scorso: “Ha perso lucidità e speranza” ... 🔗msn.com

Omicidio Paganelli: Dassilva ricoverato dopo lo sciopero della fame - AGI - Louis Dassilva, 35enne detenuto a Rimini con l'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli, è stato ricoverato nel pomeriggio del primo maggio all'ospedale Infermi di Rimini. L'uomo, in ca ... 🔗msn.com

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame - Louis Dassilva è stato ricoverato dopo aver avviato da circa una settimana uno sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione ... 🔗fanpage.it