Louis Dassilva ricoverato in ospedale la moglie | ‘Spero non succeda l’irreparabile’ Bruzzone denuncia

Louis Dassilva ricoverato dopo lo sciopero della fame all’ospedale di RiminiLouis Dassilva, il 35enne attualmente detenuto nel carcere di Rimini con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, l’anziana di 78 anni assassinata nel luglio 2023, è stato ricoverato nel pomeriggio del 1° maggio all’ospedale Infermi di Rimini. La decisione di trasferirlo dalla struttura penitenziaria è stata presa in via precauzionale dopo che l’uomo ha intrapreso da oltre una settimana uno sciopero della fame, rifiutando anche l’assunzione di liquidi da diversi giorni. Valeria Bartolucci: ‘Situazione psicologica devastante’Secondo quanto dichiarato dai suoi legali, Riario Fabbri e Andrea Guidi, Dassilva è determinato a proseguire questa forma estrema di protesta come atto di denuncia contro quella che ritiene una carcerazione ingiusta. 🔗 Notizieaudaci.it - Louis Dassilva ricoverato in ospedale, la moglie: ‘Spero non succeda l’irreparabile’, Bruzzone denuncia dopo lo sciopero della fame all’di Rimini, il 35enne attualmente detenuto nel carcere di Rimini con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, l’anziana di 78 anni assassinata nel luglio 2023, è statonel pomeriggio del 1° maggio all’Infermi di Rimini. La decisione di trasferirlo dalla struttura penitenziaria è stata presa in via precauzionale dopo che l’uomo ha intrapreso da oltre una settimana uno sciopero della fame, rifiutando anche l’assunzione di liquidi da diversi giorni. Valeria Bartolucci: ‘Situazione psicologica devastante’Secondo quanto dichiarato dai suoi legali, Riario Fabbri e Andrea Guidi,è determinato a proseguire questa forma estrema di protesta come atto dicontro quella che ritiene una carcerazione ingiusta. 🔗 Notizieaudaci.it

