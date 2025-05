Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame La moglie | Non è più lucido

Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli e in carcere dallo scorso 14 luglio, è stato ricoverato all'Infermi di Rimini. Il metalmeccanico 35enne, da una settimana, ha intrapreso lo sciopero della fame per protestare la sua innocenza. 🔗 Riminitoday.it - Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame. La moglie: "Non è più lucido" Nel pomeriggio del Primo maggio, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli e in carcere dallo scorso 14 luglio, è statoall'Infermi di Rimini. Il metalmeccanico 35enne, da una, ha intrapreso loper protestare la sua innocenza. 🔗 Riminitoday.it

Pierina Paganelli, intercettazioni choc tra Valeria Bartolucci e Louis Dassilva - Quarto Grado stasera, caso di Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci copre Louis? Nella puntata di Quarto Grado stasera, venerdì 4 aprile 2025, Gianluigi Nuzzi torna ad occuparsi del caso di Pierina Paganelli. Dopo l'amore segreto, proseguono i conflitti tra i due ex amanti: Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Nei giorni scorsi, la nuora della vittima, è stata ascoltata recentemente in tribunale e continua a puntare il dito proprio contro Dassilva. 🔗tvpertutti.it

Omicidio Pierina Paganelli: via alla camminata per Louis Dassilva, il test chiave con il buio - Esperimento giudiziale con Louis Dassilva in corso davanti alla Cam3 della farmacia di via del Ciclamino a Rimini che la sera dell'omicidio di Pierina Paganelli ha ripreso un uomo che transitava. Dal pomeriggio l'unico indagato ha tenuto varie prove della camminata, che sarà ripetuta con il buio a varie velocità.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Louis Dassilva si sta lasciando andare, ha smesso di lottare” parla Valeria Bartolucci - Louis Dassilva va avanti con lo sciopero della fame e della sete. Valeria Bartolucci in tv spiega che cosa le ha chiesto di fare suo marito ... 🔗ultimenotizieflash.com

Pierina Paganelli, cosa ha detto Manuela Bianchi sulla moglie di Dassilva: il video - Omicidio Pierina Paganelli, l’incidente probatorio di Manuela Bianchi: il rapporto con la moglie di Louis Dassilva. Il video. Durante l’incidente probatorio, Manuela Bianchi ha ripercorso la complessa ... 🔗newsmondo.it

Omicidio di Pierina, Louis Dassilva resta in carcere - Rimini, 14 aprile 2025 - Louis Dassilva resta in carcere. E' arrivata poco prima delle 13 la decisione del gip Vinicio Cantarini, il quale infine ha scelto di rigettare la richiesta di revoca ... 🔗ilrestodelcarlino.it