Lottizzazione abusiva nessun divieto di dimora per l' ex assessore | respinto il ricorso della Procura

della Corte di Cassazione, presieduta da Ercole Aprile, si è pronunciata sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Napoli Nord avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Napoli sezione Riesame che ha revocato la misura del divieto di dimora nel comune di. 🔗 Casertanews.it - Lottizzazione abusiva, nessun divieto di dimora per l'ex assessore: respinto il ricorso della Procura La sesta sezioneCorte di Cassazione, presieduta da Ercole Aprile, si è pronunciata sulpresentato daltoreRepubblica di Napoli Nord avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Napoli sezione Riesame che ha revocato la misura deldinel comune di. 🔗 Casertanews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fuorigrotta, divieto di dimora per la parcheggiatrice abusiva di Ingegneria: vantava legami col clan - Prosegue l’attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno eseguito una misura cautelare di divieto di dimora nei comuni di Napoli e Caserta nei confronti di una 42enne di Pozzuoli, gravemente indiziata del reato di tentata estorsione. Fuorigrotta, divieto di dimora per la parcheggiatrice abusiva di Ingegneria: vantava […] L'articolo Fuorigrotta, divieto di dimora per la parcheggiatrice abusiva di Ingegneria: vantava legami col clan sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Volantinaggio del comitato "treni in orario": nessun divieto da parte del Comune - Nessuna responsabilità diretta da parte proprio del sindaco di Sondrio, ma soprattutto, nessun divieto posto dall'amministrazione comunale di Sondrio o dalla polizia locale: è stato molto chiaro il primo cittadino del capoluogo Marco Scaramellini, nel corso della seduta del consiglio comunale di... 🔗sondriotoday.it

Sequestrato immobile da 25 milioni a Castel Volturno: indagini su lottizzazione abusiva - Il provvedimento, confermato dal Tribunale del Riesame, riguarda il condominio Palazzo Marina n. 3 a Villaggio Coppola, realizzato secondo la Procura in totale difformità urbanistica I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, seguito poi dal decreto di convalida del Giudice per le Indagini Preliminari, sottoponendo a vincolo un intero immobile, sito a Castel Volturno località Villaggio Coppola – Pinetamare, dal valore di circa 25 milioni di euro. 🔗puntomagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Lottizzazione abusiva, nessun divieto di dimora per l'ex assessore: respinto il ricorso della Procura; L’accertamento della lottizzazione abusiva richiede elementi precisi ed univoci: un caso concreto di erronea valutazione; LOTTIZZAZIONE ABUSIVA. Respinto il ricorso della Procura: nessun divieto di dimora per l'ex assessore Pasquale Buonpane. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA. Respinto il ricorso della Procura: nessun divieto di dimora per l’ex assessore Pasquale Buonpane - Buonpane indiziato del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio in concorso con l'allora sindaco Tommaso Barbato, col consigliere comunale Biagio Lusini e col tecnico di parte Gennaro ... 🔗casertace.net

Lottizzazioni abusive a Pinetamare, sequestrato "Palazzo Marina" da 25 milioni di euro - Una lottizzazione abusiva iniziata negli anni '70 e poi proseguita passando per il superbonus 110%, realizzata attraverso documenti illegittimi e collusioni tra imprenditori ed enti locali ... 🔗msn.com

Sant’Agnello. Housing sociale, potrebbe slittare la prescrizione - Potrebbe slittare la prescrizione per il reato di lottizzazione abusiva ipotizzato in merito all’edificazione del complesso di housing sociale di Sant’Agnello. Nel corso dell’ultima udienza del ... 🔗sorrentopress.it