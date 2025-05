Lotta libera | il campione italiano Under 17 è un atleta del Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco

Lotta libera: il campione italiano Under 17 è un atleta del Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco - Il Palazzetto dello sport di Roma ha fatto da cornice a una straordinaria giornata di lotta stile libero Under 17, che ha visto brillare giovani promesse provenienti da tutta Italia. Ma tra tutti, a rubare la scena è stato lui: Alexander Ronny Frias, atleta del gruppo sportivo dei Vigili del... 🔗pisatoday.it

Lotta greco romana, Stopponi vice campione italiano under 20 - Al Pala Pellicone di Ostia è di scena il campionato italiano Under 20 di lotta greco romana. Trentasette le società con circa centocinquanta atleti partecipanti. Per il club aretino Chimera Lotta gli atleti in gara sono Francesco Stopponi e Tommaso De Palma. Ottimo approccio alla gara per i... 🔗arezzonotizie.it

Nikita Cvasiuc serve il bis: è di nuovo campione italiano Under 17 di lotta greco-romana - Nikita Cvasiuc concede il bis e si laurea per il secondo anno consecutivo campione d'Italia Under 17 di lotta greco-romana. Il giovane lottatore del CUS Padova si conferma come uno dei talenti più interessanti dell'intero panorama nazionale e dopo aver trionfato lo scorso anno gareggiando sotto... 🔗padovaoggi.it

TIVOLI - Lotta Libera, Michelle Cecca è Campionessa Italiana Under 17 a soli 13 anni - Così sabato 12 aprile Michelle Cecca ha conquistato il primo posto ai Campionati Italiani di Lotta Libera Under 17 di Lotta Libera organizzati dalla Fijlkam al PalaPellicone di Ostia Lido. Michelle ... 🔗tiburno.tv

Festa per Angela Casarola, campionessa di lotta libera: il Comune la omaggia con una targa - Gli ultimi risultati raggiunti Angela Casarola ha messo in bacheca il settimo titolo italiano della sua carriera. Protagonista anche ai Campionati italiani Under 20 di lotta libera, del 22 e 23 marzo ... 🔗primacomo.it