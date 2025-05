Lotta ai Tumori Individuato l’Ormone che Favorisce la Progressione della Malattia

L'eritropoietina (EPO) è un ormone conosciuto da anni come stimolante nella produzione di globuli rossi. Nel corso del tempo è stata spesso utilizzata anche come sostanza dopante, poiché induce ad un aumento della resistenza fisica. Attraverso una recente ricerca scientifica è stato dimostrato che l'eritropoietina svolge un ruolo determinante nella progressione delle malattie tumorali. L'ormone, infatti, blocca il sistema immunitario, portando ad una rapida diffusione del tumore.

