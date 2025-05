L’Orientale e Foqus insieme per i diritti dei minori e la cittadinanza attiva con RFK Italia

Lunedì 5 maggio all'Università degli Studi di Napoli L'Orientale e martedì 6 maggio negli spazi di Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli, la Robert F. Kennedy Human Rights Italia avvia le celebrazioni per ricordare l'attualità degli ideali del senatore Kennedy attraverso una serie di iniziative. Le celebrazioni avranno inizio lunedì nel salone delle conferenze di palazzo Corigliano, piazza San Domenico Maggiore, giornata conclusiva del corso "Human Rights Ambassador" tenuto nell'Ateneo napoletano con l'obiettivo di insegnare a sentire i diritti in modo da accoglierli in seno alla comunità e farli propri. Alle 9:30 ci sarà una tavola rotonda dedicata ai diritti dei minori in cui sarà dato spazio ai diritti in diverse forme e contesti: la lingua, la cooperazione, i minori, le donne e il culto.

