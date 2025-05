Loreto turista scende dal bus e si accascia | è grave

Loreto (Ancona), 2 maggio 2025 - Sono stati momenti drammatici quelli vissuti oggi pomeriggio, verso le 17, quando un turista polacco è stato rianimato nei pressi di Porta Marina in centro a Loreto. Si è accasciato improvvisamente al suolo mentre si trovava in visita diretta alla basilica della Santa Casa assieme al gruppo. L'uomo era appena sceso da un mezzo turistico. È stata immediata la chiamata al 112 e la corsa sul posto dell'automedica del 118. Dall'ospedale regionale di Torrette è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza. Il personale medico è sceso con il verricello ha continuato le operazioni rianimatorie iniziate dai sanitari. Il mezzo è atterrato nei pressi del campo sportivo. L'uomo è stato trasportato fino ad Icaro per poi essere trasferito a Torrette in condizioni gravi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Loreto, turista scende dal bus e si accascia: è grave (Ancona), 2 maggio 2025 - Sono stati momenti drammatici quelli vissuti oggi pomeriggio, verso le 17, quando unpolacco è stato rianimato nei pressi di Porta Marina in centro a. Si èto improvvisamente al suolo mentre si trovava in visita diretta alla basilica della Santa Casa assieme al gruppo. L'uomo era appena sceso da un mezzo turistico. È stata immediata la chiamata al 112 e la corsa sul posto dell'automedica del 118. Dall'ospedale regionale di Torrette è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza. Il personale medico è sceso con il verricello ha continuato le operazioni rianimatorie iniziate dai sanitari. Il mezzo è atterrato nei pressi del campo sportivo. L'uomo è stato trasportato fino ad Icaro per poi essere trasferito a Torrette in condizioni gravi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

