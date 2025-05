Lorenzo Pellegrini e il Napoli | suggestione d’estate o pista concreta?

Napoli si respira già aria di rinnovamento. Dopo una stagione complicata, tra delusioni e cambi di rotta, Aurelio De Laurentiis guarda avanti con un obiettivo chiaro: rifondare il centrocampo e restituire ambizione a una squadra che vuole tornare protagonista. E in cima alla lista dei desideri torna un nome noto, forse mai davvero dimenticato: Lorenzo Pellegrini.Il capitano della Roma, simbolo e bandiera giallorossa, era stato accostato al club partenopeo già a gennaio. Ma ora, complici alcuni incastri di mercato e la necessità di un cambio di passo, la pista sembra riaccendersi. Non si tratta di una semplice suggestione, bensì di una possibile opportunità, seppur complessa, su cui il Napoli sta iniziando a riflettere con attenzione. 🔗 Sololaroma.it - Lorenzo Pellegrini e il Napoli: suggestione d’estate o pista concreta? Il mercato estivo non è ancora ufficialmente aperto, ma asi respira già aria di rinnovamento. Dopo una stagione complicata, tra delusioni e cambi di rotta, Aurelio De Laurentiis guarda avanti con un obiettivo chiaro: rifondare il centrocampo e restituire ambizione a una squadra che vuole tornare protagonista. E in cima alla lista dei desideri torna un nome noto, forse mai davvero dimenticato:.Il capitano della Roma, simbolo e bandiera giallorossa, era stato accostato al club partenopeo già a gennaio. Ma ora, complici alcuni incastri di mercato e la necessità di un cambio di passo, lasembra riaccendersi. Non si tratta di una semplice, bensì di una possibile opportunità, seppur complessa, su cui ilsta iniziando a riflettere con attenzione. 🔗 Sololaroma.it

Su altri siti se ne discute

Lorenzo Insigne verso l’addio al Toronto: futuro incerto e suggestione Napoli - Il futuro di Lorenzo Insigne al Toronto FC sembra essere appeso a un filo. Secondo quanto riportato dal Canadian Press, l’ex capitano del Napoli non rientra più nei piani del club canadese, che gli ha posto davanti un ultimatum: accettare la risoluzione consensuale del contratto o trascorrere il resto della sua esperienza in MLS relegato […] L'articolo Lorenzo Insigne verso l’addio al Toronto: futuro incerto e suggestione Napoli proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Calciomercato Napoli: Lorenzo Pellegrini torna nel mirino, possibile assalto in caso di cessioni eccellenti - Il Napoli guarda con attenzione alla prossima finestra di mercato e torna a pensare a un vecchio pallino: Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma era già finito nei radar azzurri durante il mercato invernale, ma ora la pista potrebbe riaccendersi con maggiore forza, complice la necessità di rinnovare un centrocampo destinato a subire importanti cambiamenti. […] L'articolo Calciomercato Napoli: Lorenzo Pellegrini torna nel mirino, possibile assalto in caso di cessioni eccellenti proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Di Lorenzo sullo scudetto: «Napoli spera in un passo falso dell’Inter» - Giovanni Di Lorenzo ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, sottolineando in maniera strategica il pensiero del Napoli in merito al futuro dell’annata. IL COMMENTO – Giovanni Di Lorenzo si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli a seguito della vittoria dei partenopei sul Milan per 2-1. Il calciatore azzurro ha così parlato del match: «Era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, soprattutto dopo il pareggio di Venezia. 🔗inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Lorenzo Pellegrini nel mirino del Fenerbahçe: la Roma riflette; Napoli, i nomi per il post-Kvara: Zhegrova in pole, suggestione Chiesa. Piace sempre Pellegrini; Calciomercato Napoli, obiettivi Pellegrini e Fazzini: la doppia mossa; Pellegrini verso l’addio alla Roma: chi lo cerca e dove potrebbe andare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Napoli: Lorenzo Pellegrini torna nel mirino, possibile assalto in caso di cessioni eccellenti - Il Napoli guarda con attenzione alla prossima finestra di mercato e torna a pensare a un vecchio pallino: Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma era ... 🔗dailynews24.it

Napoli, obiettivo Pellegrini: svelata la verità e il piano dei partenopei - Pellegrini al Napoli: spunta la clamorosa indiscrezione Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Lorenzo Pellegrini potrebbe vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. L’obiettivo ... 🔗fantamaster.it

Napoli su Pellegrini: da Roma arriva la notizia sul futuro - Lorenzo Pellegrini piace da tempo al Napoli, a Conte, e a fine stagione potrebbe lasciare la Roma. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 ... 🔗tuttonapoli.net