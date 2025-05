Lorenzo Musetti gioca una grande partita ma un Draper d’autore lo elimina in 2 set a Madrid

Draper contenderà, domenica alle 18:30, a Casper Ruud la finale del Masters 1000 di Madrid. In una partita qualitativamente molto valida, il britannico batte Lorenzo Musetti in un'ora e 57 minuti con il punteggio di 6-3 7-6(4), diventando il sesto giocatore nato dal 1990 in poi a giocare una finale 1000 sul duro e sulla terra nello stesso anno (precedenti: Medvedev, Zverev, Rublev, Tsitsipas, Alcaraz).Il primo set fa già capire che tipo di canovaccio ci si trovi di fronte: Musetti che prova a costruire gli scambi per vincerli, Draper che ha un'arma importante per risolverli: il dritto. Che è la chiave in molti casi, anche se il britannico il primo break se lo prende in virtù di un doppio fallo del toscano. Questi, però, si riprende in rapidità e, pezzo dopo pezzo, mette insieme il controbreak con un bellissimo dritto incrociato vincente.

