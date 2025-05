Lorenzo Musetti battuto da Draper in semifinale a Madrid

Lorenzo Musetti si ferma in semifinale nel "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola. Il 23enne tennista carrarino, testa di serie numero 10 e 11esimo del ranking mondiale, si è arreso con il punteggio di 6-3 7-6(4) al britannico Jack Draper, quinta forza del tabellone e numero 6 Atp, dopo un'ora e 58 minuti di gioco. Per l'azzurro, quest'anno finalista a Montecarlo, la soddisfazione di raggiungere da lunedì Jannik Sinner nella top 10 della classifica Atp. Per il titolo Draper se la vedrà domenica con il norvegese Casper Ruud, numero 15 del mondo e 14esima forza del torneo, che nella prima semifinale ha sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo, 21 del ranking Atp e 20esimo favorito del seeding, con lo score di 6-4 7-5. 🔗 © Agi.it - Lorenzo Musetti battuto da Draper in semifinale a Madrid AGI -si ferma innel "MutuaOpen", il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola. Il 23enne tennista carrarino, testa di serie numero 10 e 11esimo del ranking mondiale, si è arreso con il punteggio di 6-3 7-6(4) al britannico Jack, quinta forza del tabellone e numero 6 Atp, dopo un'ora e 58 minuti di gioco. Per l'azzurro, quest'anno finalista a Montecarlo, la soddisfazione di raggiungere da lunedì Jannik Sinner nella top 10 della classifica Atp. Per il titolose la vedrà domenica con il norvegese Casper Ruud, numero 15 del mondo e 14esima forza del torneo, che nella primaha sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo, 21 del ranking Atp e 20esimo favorito del seeding, con lo score di 6-4 7-5. 🔗 Agi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vittoria importante per Lorenzo Musetti: Auger-Aliassime battuto in rimonta a Miami - Prosegue con un bel successo il cammino di Lorenzo Musetti nel main draw dei Miami Open 2025 di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 15, ha eliminato il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 18 del seeding, rimontandolo e battendolo con lo score di 4-6 6-2 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Agli ottavi per l’azzurro ci sarà uno tra il serbo Novak Djokovic e l’argentino Camilo Ugo Carabelli. 🔗oasport.it

Lorenzo Musetti, che prova di forza! Battuto ancora Tsitsipas: vola agli ottavi a Madrid - Una prova di forza. Lorenzo Musetti replica quanto accaduto a Montecarlo e batte nuovamente Stefanos Tsitsipas (n.18 del ranking) col punteggio di 7-5 7-6 (3) in 1 ora e 56 minuti di gioco nel terzo turno del Masters1000 di Madrid (Spagna). Un match non bellissimo a causa sia del vento che delle condizioni particolari della terra rossa della Caja Magica: rimbalzo della palla altissimo, a mettere in difficoltà i due giocatori. 🔗oasport.it

Atp Madrid, Musetti-Draper: Lorenzo lotta, combatte poi cede al tie break: l'inglese va in finale Live 3-6, 6-7 - L'azzurro, appena entrato in top 10, vive un momento magico e cerca la seconda finale dopo quella persa a Montecarlo 🔗xml2.corriere.it

Su questo argomento da altre fonti

Atp 1000. Musetti a caccia della finale contro Draper: chi vince sfiderà Ruud - Musetti è lento, Draper vola sulla terra rossa di Madrid: è 1 0; Musetti battuto in semifinale Madrid, Draper vince in 2 set; Musetti ko contro Draper, ma scala il ranking Atp: l'azzurro è nono al mondo (in attesa di Ruud). Ecco da cosa; Finisce la corsa di Musetti a Madrid: affondato da Draper in due set. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Musetti ko contro Draper, ma scala il ranking Atp: l'azzurro è nono al mondo (in attesa di Ruud). Ecco da cosa dipende il sorpasso sul norvegese - Lorenzo Musetti saluta il Masters 1000 di Madrid in semifinale, battuto da un solido Jack Draper, ma può comunque sorridere: il giovane talento italiano è protagonista di ... 🔗ilmessaggero.it

Musetti battuto in semifinale Madrid, Draper vince in 2 set - (Adnkronos) - Lorenzo Musetti sconfitto in semifinale all'Atp Masters 1000 di Madrid. L'azzurro, testa di serie numero 10, oggi 2 maggio 2025 è stato battuto dal britannico Jack Draper, numero 5 del t ... 🔗msn.com

Draper ferma la corsa di Musetti: l'inglese vince e si guadagna la finale a Madrid - Si ferma il cammino di Lorenzo Musetti a Madrid: l’azzurro, che entra comunque nella top ten del ranking Atp, viene sconfitto 2-0 da Jack Draper in semifinale in un’ora e cinquantasette minuti di gioc ... 🔗msn.com