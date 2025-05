Look total black e guanti rossi un debutto all' insegna della sensualità e del talento

Look total black con guanti rossi, movenze sensuali e coreografie potenti hanno reso la sua esibizione uno dei momenti più spettacolari della giornata. Una presenza scenica magnetica che conferma il talento di una performer sempre più sicura e completa. Elodie in “Ti mangio il cuore” guarda le foto Tra successi, playback e reazioni contrastantiNonostante l’entusiasmo generale, non sono mancate le critiche. 🔗 Iodonna.it - Look total black e guanti rossi, un debutto all'insegna della sensualità e del talento. Una prima volta degna di essere ricordata. Elodie ha calcato il palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, portando tutta la sua energia in Piazza San Giovanni. «Sono felicissima di essere qui, è la prima volta sul palco ma ne ho fatti tantissimi da spettatrice come voi», ha dichiarato con entusiasmo davanti a migliaia di persone.con, movenze sensuali e coreografie potenti hanno reso la sua esibizione uno dei momenti più spettacolarigiornata. Una presenza scenica magnetica che conferma ildi una performer sempre più sicura e completa. Elodie in “Ti mangio il cuore” guarda le foto Tra successi, playback e reazioni contrastantiNonostante l’entusiasmo generale, non sono mancate le critiche. 🔗 Iodonna.it

