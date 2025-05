L’offerta dell’Ue a Trump | 50 miliardi di acquisti di beni Usa in cambio di zero dazi

miliardi di euro gli acquisti dei beni statunitensi. Per fermare la guerra dei dazi con gli Usa. Ma in cambio chiede di annullare completamente le tariffe nei confronti di Bruxelles. In un’intervista al Financial Times lo annuncia il commissario europeo per il commercio Maroš Šef?ovi?. Il commissario fa sapere che l’Ue sta compiendo progressi verso il raggiungimento di un accordo. Ma Šef?ovi? ha anche fatto capire che l’Unione non accetterebbe che Washington mantenesse dazi del 10% sui suoi prodotti come soluzione equa ai negoziati commerciali.I daziNei confronti dell’Ue i dazi di Trump dovrebbero scattare a luglio. Gli Stati Uniti e l’UE hanno compiuto progressi attraverso diversi round di negoziati di persona e telefonici da quando il presidente Donald Trump ha imposto, e poi sospeso, dazi del 20% sull’Unione, ha affermato Sefcovic. 🔗 L’Unione Europea è pronta ad aumentare di 50di euro glideistatunitensi. Per fermare la guerra deicon gli Usa. Ma inchiede di annullare completamente le tariffe nei confronti di Bruxelles. In un’intervista al Financial Times lo annuncia il commissario europeo per il commercio Maroš Šef?ovi?. Il commissario fa sapere che l’Ue sta compiendo progressi verso il raggiungimento di un accordo. Ma Šef?ovi? ha anche fatto capire che l’Unione non accetterebbe che Washington mantenessedel 10% sui suoi prodotti come soluzione equa ai negoziati commerciali.INei confrontididovrebbero scattare a luglio. Gli Stati Uniti e l’UE hanno compiuto progressi attraverso diversi round di negoziati di persona e telefonici da quando il presidente Donaldha imposto, e poi sospeso,del 20% sull’Unione, ha affermato Sefcovic. 🔗 Open.online

