L’offerta della Ue a Trump per eliminare i dazi | 50 miliardi di acquisto di beni Usa in cambio di zero tariffe Le Borse rifiatano

Borse europee, sostenute dal clima più disteso sui dazi; e dai segnali di ottimismo nel dialogo tra Cina e Stati Uniti. Nei primi minuti di scambi svettano i titoli industriali e tecnologi. Prysmian guida i rialzi con un +3,88% mentre Stm (+2,95%) cavalca il momento positivo del comparto tech. Bene anche il settore automotive, con Stellantis in progresso del 3%. Solida Iveco (+2,82%) sulla scia dell’ottimismo sul fronte dazi. In controtendenza i titoli energetici e delle utility: Italgas cede l’1,45%, seguita da A2a (-1,30%), Snam (-1,25%) e Terna (-1,14%).dazi, clima disteso, Borse in rialzoBrilla il comparto bancario, sulla scia del risiko che sta caratterizzando i principali istituti, con i titoli tonici nei primi minuti di contrattazioni: da Unicredit (+2,18%), a Intesa Sanpaolo (+1,22%), passando per Mps (+2,28%), Banco Bpm (+1,53%), Bper (+1,77%), Banca Generali (+1,73%) e Mediobanca (+0,89%). 🔗 Secoloditalia.it - L’offerta della Ue a Trump per eliminare i dazi: 50 miliardi di acquisto di beni Usa in cambio di zero tariffe. Le Borse rifiatano Piazza Affari apre la seduta in territorio positivo, in linea con le principalieuropee, sostenute dal clima più disteso sui; e dai segnali di ottimismo nel dialogo tra Cina e Stati Uniti. Nei primi minuti di scambi svettano i titoli industriali e tecnologi. Prysmian guida i rialzi con un +3,88% mentre Stm (+2,95%) cavalca il momento positivo del comparto tech. Bene anche il settore automotive, con Stellantis in progresso del 3%. Solida Iveco (+2,82%) sulla scia dell’ottimismo sul fronte. In controtendenza i titoli energetici e delle utility: Italgas cede l’1,45%, seguita da A2a (-1,30%), Snam (-1,25%) e Terna (-1,14%)., clima disteso,in rialzoBrilla il comparto bancario, sulla scia del risiko che sta caratterizzando i principali istituti, con i titoli tonici nei primi minuti di contrattazioni: da Unicredit (+2,18%), a Intesa Sanpaolo (+1,22%), passando per Mps (+2,28%), Banco Bpm (+1,53%), Bper (+1,77%), Banca Generali (+1,73%) e Mediobanca (+0,89%). 🔗 Secoloditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Trump minaccia ulteriori dazi del 50% sulla Cina: «Ma con gli altri Paesi pronti a negoziare». L’offerta dell’Ue: «Tariffe zero sui beni industriali» - Gli Stati Uniti imporranno alla Cina dazi aggiuntivi del 50% a partire dal 9 aprile se il governo di Xi Jinping non ritirerà le sue misure ritorsive. È l’ultima minaccia lanciata su Truth dal presidente Usa Donald Trump. Ieri Pechino «ha emesso tariffe di ritorsione del 34%, che si aggiungono a quelle già record, alle tariffe non monetarie, alle sovvenzioni illegali alle imprese e alla massiccia manipolazione valutaria a lungo termine – scrive il presidente Usa sui social -. 🔗open.online

Zelensky, l’offerta a Putin: «Pronti a scambio di territori. Senza Trump, l’Ue non può aiutarci». L’orrore nelle carceri russe: «Torturate gli ucraini» - Europa? No grazie. O meglio, non solo. È il chiaro messaggio che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista concessa al Guardian, ha lanciato a tre giorni dalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. «Le garanzie di sicurezza senza l’America non sono vere garanzie di sicurezza», ha detto. «Ci sono voci che dicono che l’Europa potrebbe offrire garanzie di sicurezza senza gli americani, e io dico sempre di no». 🔗open.online

Dazi, Pechino: “Gli Usa chiedono di negoziare, valutiamo”. E Sefcovic annuncia “offerta” da 50 miliardi dell’Ue a Trump - Dopo la notizia del calo del pil Usa nel primo trimestre, arriva qualche timida schiarita nel panorama della guerra commerciale scatenata da Donald Trump. Pechino, le cui merci sono state colpite da incredibili dazi del 145%. ha fatto sapere che sta “al momento valutando” la possibilità di avviare negoziati commerciali con gli Usa, dopo che Washington ha preso l’iniziativa di avviare negoziati. Un portavoce del ministero del Commercio cinese ha detto che “alti funzionari statunitensi hanno espresso ripetutamente la disponibilità a parlare dei dazi con la Cina” visto che gli Usa hanno inviato ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'offerta della Ue a Trump per eliminare i dazi: 50 miliardi di acquisto di beni Usa in cambio di zero tariffe. Le Borse rifiatano; 50 miliardi sul tavolo di Trump. L'offerta dell'Ue agli Usa per eliminare i dazi; Von der Leyen offre a Trump un accordo sui dazi zero per zero sui beni industriali tra Ue e Usa; Gas e Green Deal: la geopolitica dei dazi tra Trump, UE e Cina. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

50 miliardi sul tavolo di Trump. L'offerta dell'Ue agli Usa per eliminare i dazi - ?Bruxelles propone di aumentare gli acquisti di beni statunitensi (specie gnl e prodotti agricoli) di 50 miliardi di euro per risolvere il problema nelle ... 🔗huffingtonpost.it

Dazi, l’offerta dell’Ue a Trump: “Maggior import dagli Usa per 50 miliardi ma via le tariffe al 10%” - Il commissario europeo per il Commercio Maros Sefcovic vorrebbe garantire a Washington maggiori scambi che, contando anche i servizi, andrebbero a pareggiare ... 🔗repubblica.it

Sefcovic al Financial Times: "Unione europea pronta a un'offerta a Trump da 50 miliardi" - BRUXELLES - L'Europa è pronta a fare a Trump un'offerta commerciale da 50 miliardi di euro. Lo scrive il Ft che ha intervistato il negoziatore Ue, il commissario al Commercio, Maroš Šefcovic. 🔗ansa.it