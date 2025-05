Locatelli non lascia scampo alla Juve | Bisogna pensare a quell’obiettivo Poi sulla fascia da capitano | Mi responsabilizza e mi chiama a fare questo

Juventusnews24.com - Locatelli non lascia scampo alla Juve: «Bisogna pensare a quell’obiettivo». Poi sulla fascia da capitano: «Mi responsabilizza e mi chiama a fare questo» Locatelli si divide tra la necessità di centrare la Champions League e l’onore di indossare la fascia di capitano della Juve: le sue paroleNella sua intervista rilasciata a Sky Sport a due giorni da Bologna Juve, Manuel Locatelli si è soffermato sull’importanza di centrare il 4° posto Champions e sull’onore di indossare la fascia da capitano. Le sue parole.FALLIMENTO NON ENTRARE TRA LE PRIME 4 – «Non è quello che dobbiamo pensare ora, ma Bisogna pensare ad entrare tra i primi quattro. questo è il nostro obiettivo, Bisogna pensare a quello e pensare poco all’altro. Per ora sono molto soddisfatto di quello che sto facendo, credo di essere cresciuto ancora come persona. È vero che è la fascia che mi responsabilizza, devo essere sempre un esempio per i miei compagni e per tutti. Dico sempre che essere il capitano della Juve, è una cosa che deve essere quotidiana, cerco di essere un esempio per tutti, anche nella vita quotidiana. 🔗 si divide tra la necessità di centrare la Champions League e l’onore di indossare ladidella: le sue paroleNella sua intervista rita a Sky Sport a due giorni da Bologna, Manuelsi è soffermato sull’importanza di centrare il 4° posto Champions e sull’onore di indossare lada. Le sue parole.FALLIMENTO NON ENTRARE TRA LE PRIME 4 – «Non è quello che dobbiamoora, maad entrare tra i primi quattro.è il nostro obiettivo,a quello epoco all’altro. Per ora sono molto soddisfatto di quello che sto facendo, credo di essere cresciuto ancora come persona. È vero che è lache mi, devo essere sempre un esempio per i miei compagni e per tutti. Dico sempre che essere ildella, è una cosa che deve essere quotidiana, cerco di essere un esempio per tutti, anche nella vita quotidiana. 🔗 Juventusnews24.com

