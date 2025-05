Locatelli e l’importanza di essere juventino dentro | Questo fattore è un vantaggio ma è anche uno svantaggio Io personalmente credo a questa cosa

© Juventusnews24.com - Locatelli e l’importanza di essere juventino dentro: «Questo fattore è un vantaggio, ma è anche uno svantaggio. Io personalmente credo a questa cosa» Locatelli ha espresso un parere sull’importanza di essere juventino come quid in più per trascinare la squadra in campo: la sua rivelazioneessere un tifoso e un calciatore della Juve è un vantaggio o uno svantaggio? Sky Sport lo ha chiesto a Manuel Locatelli, che ha risposto così alla predetta domanda. Ecco le parole del numero 5 bianconero.essere TIFOSO DELLA JUVE FA LA DIFFERENZA – «Sì, nel senso che magari prima quando sono arrivato sì: vedevo le cose ed ero molto più coinvolto da altre persone. È un vantaggio ma anche uno svantaggio. Per ora credo di aver raggiunto una maturità tale da essere abbastanza equilibrato su tutto, equilibrato in qualsiasi cosa che succede nel campo e fuori. Quindi Questo riesco a gestirlo molto. È più difficile per la mia famiglia perché loro sono tutti quanti juventini da sempre e quindi c’è un altro tipo di pressione, però ormai riesco a gestire anche Questo». 🔗 ha espresso un parere suldicome quid in più per trascinare la squadra in campo: la sua rivelazioneun tifoso e un calciatore della Juve è uno uno s? Sky Sport lo ha chiesto a Manuel, che ha risposto così alla predetta domanda. Ecco le parole del numero 5 bianconero.TIFOSO DELLA JUVE FA LA DIFFERENZA – «Sì, nel senso che magari prima quando sono arrivato sì: vedevo le cose ed ero molto più coinvolto da altre persone. È unmauno s. Per oradi aver raggiunto una maturità tale daabbastanza equilibrato su tutto, equilibrato in qualsiasiche succede nel campo e fuori. Quindiriesco a gestirlo molto. È più difficile per la mia famiglia perché loro sono tutti quanti juventini da sempre e quindi c’è un altro tipo di pressione, però ormai riesco a gestire». 🔗 Juventusnews24.com

