Juventusnews24.com - Locatelli difende e “coccola” Yildiz: «È un ragazzo per bene e sarà il futuro della Juve». Poi rivela quel retroscena: «Ci ho parlato, ecco cosa mi ha detto»

ha difesonel corso dell’intervista precedente a Bolognacos’hasull’espulsione del turcoManuela spada tratta Kenan. Nell’intervista concessa a Sky Sport a due giorni da Bologna, il capitano bianconero si è espresso con questi termini sulla squalifica comminata al numero 10.– «Ci ho, è consapevole che abbia fatto un errore abbastanza grave, soprattutto comportamentale. È unache non deve succedere e sono sicuro che non succederà più. Ci ho, ha capito l’errore, ma ora non dobbiamo crocifiggerlo, bisogna andare avanti. Ci saranno altre persone che lo sostituiscono. Però è unperilntus».L’INTERVISTA INTEGRALE DIPRIMA DI BOLOGNASU . 🔗 Juventusnews24.com