Locatelli carica la Juve | Contro il Bologna sarà una gara fondamentale! Siamo una grande squadra e vogliamo fare una cosa Le parole gasano i tifosi

Locatelli, centrocampista e capitano della Juve, ha caricato i suoi compagni in vista dello sContro diretto di domenica sera: le sue paroleManuel Locatelli carica la Juve prima della trasferta del Dall’Ara Contro il Bologna. E lo fa ai microfoni di Sky Sport con queste parole.parole – «sarà una partita fondamentale, conosciamo l’importanza di questa gara, ci stiamo allenando bene. Queste sfide si preparano con grinta e determinazione. Ma anche con calma, perché c’è bisogno di testa in tutto e sicuramente abbiamo il dovere di sapere di poter fare una grande sfida. Il nostro scopo è sempre cercare di vincere ogni partita e certamente questo può essere un buon punto anche per noi. Loro si avvicineranno a questa contesa sulle ali dell’entusiasmo: sarà una partita aggressiva, però noi ci giocheremo le nostre carte, non dobbiamo presentarci a nessuno! Siamo una grande squadra e vogliamo ottenere risultati». 🔗 Juventusnews24.com - Locatelli carica la Juve: «Contro il Bologna sarà una gara fondamentale! Siamo una grande squadra e vogliamo fare una cosa». Le parole gasano i tifosi , centrocampista e capitano della, hato i suoi compagni in vista dello sdiretto di domenica sera: le sueManuellaprima della trasferta del Dall’Arail. E lo fa ai microfoni di Sky Sport con queste– «una partita, conosciamo l’importanza di questa, ci stiamo allenando bene. Queste sfide si preparano con grinta e determinazione. Ma anche con calma, perché c’è bisogno di testa in tutto e sicuramente abbiamo il dovere di sapere di poterunasfida. Il nostro scopo è sempre cercare di vincere ogni partita e certamente questo può essere un buon punto anche per noi. Loro si avvicineranno a questa contesa sulle ali dell’entusiasmo:una partita aggressiva, però noi ci giocheremo le nostre carte, non dobbiamo presentarci a nessuno!unaottenere risultati». 🔗 Juventusnews24.com

Locatelli Juve, rischio esclusione per il capitano bianconero! Per la sfida contro il Genoa Tudor pensa a questa soluzione a centrocampo! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Locatelli Juve, il capitano bianconero potrebbe essere escluso per la sfida contro il Genoa: ecco come potrebbe cambiare il centrocampo Le ultime notizie provenienti da casa Juve sorprendono e non poco, soprattutto se si considera la zona di campo di cui andiamo a parlare. Il centrocampo bianconero da schierare contro il Genoa potrebbe cambiare almeno parzialmente. Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, il capitano bianconero potrebbe lasciare il proprio posto nella mediana a due a Teun Koopmeiners. 🔗juventusnews24.com

Locatelli carica la Juve per il finale di stagione: messaggio da leader del capitano bianconero – FOTO - di Redazione JuventusNews24Locatelli carica la Juve per il finale di stagione: messaggio da leader del capitano bianconero, ieri a segno all’Olimpico contro la Roma – FOTO Ieri sera ci ha messo lo zampino nel pareggio per 1-1 allo Stadio Olimpico contro la Roma, segnando il primo gol che ha aperto le marcature. Poi a fine partita Locatelli è intervenuto sul proprio profilo Instagram per caricare l’ambiente Juve. 🔗juventusnews24.com

Locatelli suona la carica dopo il primo round di Juve Psv: messaggio chiaro del centrocampista – FOTO - di Redazione JuventusNews24Locatelli suona la carica dopo il primo round di Juve Psv: messaggio chiaro del centrocampista al termine del match di Champions League – FOTO La Juventus fa suo il primo round della sfida dell’Allianz Stadium contro il Psv e valevole per l’andata del playoff di Champions League. Tra i protagonisti di questa partita anche Manuel Locatelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Intervenuto sul proprio profilo Instagram al termine del match il centrocampista bianconero ... 🔗juventusnews24.com

LOCATELLI: “Contro il Bologna vogliamo vincere. La fascia da capitano mi responsabilizza. Ho parlato con Yildiz e gli ho detto…” - Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com: "Sarà una gara fondamentale, sappiamo l'importanza di questa partita, ci ... 🔗tuttojuve.com

SKY - Juventus, Locatelli: "Bologna sulle ali dell'entusiasmo, ma noi siamo una grande squadra" - Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Bologna: "Sarà una gara fondamentale, sappiamo dell'importanza ... 🔗napolimagazine.com

