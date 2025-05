Lo stilista Riccardo Tisci accusato di violenza sessuale | avrebbe drogato e aggredito un uomo

accusato di violenza sessuale l'ex Direttore creativo di Givenchy e Burberry. I fatti risalirebbero al 2024. 🔗 Patrick Cooper hadil'ex Direttore creativo di Givenchy e Burberry. I fatti risalirebbero al 2024. 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Sanremo 2025, l’abito di Riccardo Sinigallia ospite al Festival: look e stilista - Sanremo 2025, l’abito di Riccardo Sinigallia ospite quarta serata del Festival: look e stilista Qual è l’abito di Riccardo Sinigallia ospite nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, quella dedicata alle cover? Per la 75esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2025: IN AGGIORNAMENTO… Lo stilista degli abiti di Riccardo Sinigallia Qual è lo stilista di Riccardo Sinigallia per il Festival di Sanremo 2025? A vestire il cantante è… NOTIZIA IN ... 🔗tpi.it

Jean-Claude Van Damme nei guai, l’attore accusato di traffico sessuale: “Ha avuto 5 modelle in regalo” - Aperta un'indagine in Romania contro l'attore di Lionheart, il quale avrebbe ricevuto "in regalo" cinque modelle romene durante la sua partecipazione al Festival di Cannes. Il suo agente nega tutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Prof accusato di molestare le alunne viene assolto: “Studentesse si sono suggestionate a vicenda” - Il docente, accusato di violenza sessuale, è stato assolto dalla gip. L'accusa annuncia che farà ricorso. Secondo la giudice c'è il dubbio "di condizionamenti e suggestioni" che potrebbero "aver causato falsi ricordi e ricostruzioni".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Lo stilista Riccardo Tisci accusato di violenza sessuale: avrebbe drogato e aggredito un uomo; Riccardo Tisci, festa di compleanno a Napoli con Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire e Irina Shayk; Lucio Corsi senza gioielli né griffe, a Sanremo 2025 dimostra che essere normali può bastare; Instagram rimuove i filtri di bellezza, ma ormai è tardi: il danno è fatto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lo stilista Riccardo Tisci accusato di violenza sessuale: avrebbe drogato e aggredito un uomo - Patrick Cooper ha accusato di violenza sessuale l’ex Direttore creativo di Givenchy e Burberry. I fatti risalirebbero al 2024. 🔗fanpage.it

Riccardo Tisci, lo stilista che ha rivoluzionato Givenchy, potrebbe tornare nella moda - Riccardo Tisci è di nuovo al centro dei gossip della moda. Ripercorriamo la sua carriera tra Givenchy e Burberry ... 🔗iconmagazine.it