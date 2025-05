Lo sport è donna | storie di oro forza e futuro dal podio olimpico

donna Oro D’Italia” tra sfide, maternità, paralimpiadi e sogni a cinque cerchiLo sport? È donna e parla dai gradini del podio olimpico. “donna Oro d’Italia” è l’appuntamento con lo sport al femminile pensato e voluto dall’Associazione “Giornaliste Italiane”. Ospiti di prestigio, il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, il Vicepresidente del Comitato Paralimpico Roberto Valori, insieme alla giornalista e conduttrice Rai, Paola Ferrari, e al Direttore di Rai sport Paolo Petrecca, hanno tessuto un racconto sui valori dello sport, sul ruolo e sulle imprese delle nostre Azzurre, guardando alle passate Olimpiadi di Parigi dello scorso anno, immaginando e sognando i prossimi XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina che vedranno protagonisti il nostro Paese, le nostre atlete e i nostri atleti, dal 6 al 22 febbraio del prossimo anno. 🔗 361magazine.com - Lo sport è donna: storie di oro, forza e futuro dal podio olimpico Da Francesca Lollobrigida a Giulia Ghiretti, passando per Alberta Santuccio:. L’’Italia delle atlete si racconta all’evento “Oro D’Italia” tra sfide, maternità, paralimpiadi e sogni a cinque cerchiLo? Èe parla dai gradini del. “Oro d’Italia” è l’appuntamento con loal femminile pensato e voluto dall’Associazione “Giornaliste Italiane”. Ospiti di prestigio, il Ministro per loe i giovani Andrea Abodi, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, il Vicepresidente del Comitato Paralimpico Roberto Valori, insieme alla giornalista e conduttrice Rai, Paola Ferrari, e al Direttore di RaiPaolo Petrecca, hanno tessuto un racconto sui valori dello, sul ruolo e sulle imprese delle nostre Azzurre, guardando alle passate Olimpiadi di Parigi dello scorso anno, immaginando e sognando i prossimi XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina che vedranno protagonisti il nostro Paese, le nostre atlete e i nostri atleti, dal 6 al 22 febbraio del prossimo anno. 🔗 361magazine.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma celebra le donne nello sport: protagoniste le Azzurre all’evento “Donna Oro d’Italia” - Al Circolo Tennis Eur di Roma, l’evento “Donna Oro d’Italia” ha riunito atlete, istituzioni e giornaliste per promuovere la parità di genere nello sport. Tra le protagoniste Francesca Lollobrigida, Giulia Ghiretti, Alberta Santuccio e Paola Ferrari. Il Ministro Abodi ha sottolineato l’urgenza di aumentare le responsabilità femminili. Un’occasione per valorizzare il talento e la forza delle donne nello sport e nella società. 🔗panorama.it

Donna Oro d’Italia: sport e parità di genere protagonisti a Roma con Giornaliste Italiane - Una giornata insieme alla donne e per le donne, con l’associazione “Giornaliste Italiane” che accende i riflettori sul loro ruolo nella vita e nello sport. Un altro passo avanti con una platea importante a spiegare perché la strada è quella giusta: “Dobbiamo favorire il percorso delle donne affinché possano avere maggiori responsabilità. C’è ancora tanta strada da fare: siamo alla ricerca di una sempre più marcata parità delle opportunità che vada oltre dimensione sportiva”. 🔗panorama.it

All’Osteria La tela torna SuperAbili. Storie di sport e di autonomia - Giovedì alle 21, all’Osteria La tela secondo appuntamento di SuperAbili, storie di disabilità e di autonomia. Tema della serata è Tutti in campo, lo sport per superare le difficoltà. In apertura un video dei gemelli Luca e Matteo Cogliati, dal titolo: Una giornata…normale. Con il loro telefonino, i due fratelli hanno seguito una quotidiana giornata di lavoro (in una farmacia di Busto) e di allenamenti di Riccardo Maino, medaglia d’oro assoluto nella ginnastica artistica ai Trisome Games di Antalya, in Turchia, le Olimpiadi degli atleti con Sindrome di Down. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Giornata Internazionale dello Sport: 10 libri che raccontano le atlete e i loro diritti; Marco Lollobrigida a Eataly Roma Ostiense con “Oro Rosa. Le donne che hanno portato l’Italia in cima al...; Il Guerin Sportivo Extra celebra le donne dello sport italiano; Notizie olimpiche di Parigi 2024 - Storie del 2024. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo sport è donna: storie di oro, forza e futuro dal podio olimpico - Lo Sport? È Donna e parla dai gradini del podio Olimpico. “Donna Oro d’Italia” è l’appuntamento con lo sport al femminile pensato e voluto dall’Associazione “Giornaliste Italiane”. Ospiti di prestigio ... 🔗361magazine.com

Palazzo Nervegna: Marco Lollobrigida racconta le donne d’oro dello sport - La grandezza dello sport si misura anche nelle storie di chi ha saputo spingersi oltre i propri ... Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi ospiterà la presentazione di “Oro Rosa. Le donne che hanno ... 🔗brundisium.net

Marco Lollobrigida presenta “Oro Rosa” a Brindisi: storie di donne tra sport e determinazione - Il giornalista Marco Lollobrigida ha presentato a Brindisi, a Palazzo Nervegna, il suo libro “ ORO ROSA”,storie di donne che nella vita e nello sport mettono in campo determinazione, orgoglio, ... 🔗brindisilibera.it