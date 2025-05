Lo sparo non fu accidentale | 27enne arrestato a Siena per la morte della fidanzata

sparo accidentale quello che partì dal fucile di Luis Fernando Porras Baloy il giorno della morte della convivente Ana Yuleisy Manyoma Casanova quel 10 agosto 2024, ma un colpo fatto esplodere volontariamente. Questo l'esito delle indagini coordinate dalla procura di Siena e svolte dalla polizia, che si sono concluse con la misura di custodia cautelare in carcere nei confronti del 27enne colombiano: è accusato di omicidio doloso con l'aggravante di essere stato commesso durante il reato di maltrattamenti di famiglia e nei confronti di persona convivente e legata da relazione affettiva. La misura, disposta dal gip senese, è stata eseguita oggi dalla polizia.Il 10 agosto di un anno fa Ana Yuleisy Manyoma Casanova, una cuoca di 32 anni, è morta nella camera da letto della casa in cui conviveva col fidanzato Porras Baloy per un colpo partito dal fucile calibro 16 detenuto illegalmente.

