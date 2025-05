Lo avvicinano con la scusa della sigaretta poi lo minacciano di morte e rapinano | il video

scusa di una sigaretta. Quando hanno ricevuto risposta negativa, lo avrebbero minacciato per avere i suoi soldi. 🔗 A Milano un ragazzo di 28 anni è stato rapinato da due uomini di 26 e 48 anni: sarebbe stato avvicinato dai due con ladi una. Quando hanno ricevuto risposta negativa, lo avrebbero minacciato per avere i suoi soldi. 🔗 Fanpage.it

Prima si avvicinano con la scusa della sigaretta, poi minacciano e picchiano le vittime per derubarle: due arresti - Milano, 2 maggio 2025 – Si avvicinano a un passante con la scusa di chiedergli una sigaretta, poi lo minacciano e lo rapinano: arrestati due romeni di 26 e 48 anni, senza fissa dimora, ritenuti responsabili del colpo ai danni del 28enne italiano nelle prime ore dello del 17 aprile scorso. Uno di loro è anche risultato autore di altre cinque violente rapine. Minacce e rapina Quella notte, mentre camminava poco dopo la mezzanotte in via Lorenteggio, il giovane milanese ero stato avvicinato da due persone che, prima gli hanno chiesto una sigaretta, e poi, dopo aver ricevuto risposta negativa, ... 🔗ilgiorno.it

