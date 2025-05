LIVE Schio-Venezia A1 basket femminile 2025 in DIRETTA | pochi minuti alla palla a due di gara-1 della finale scudetto

DIRETTA LIVE20:25 E’ il momento della presentazione dei due roster, con l’impianto della cittadina vicentina che inizia pian piano a riempirsi per l’inizio del match tra circa cinque minuti!20:22 Squadre che sono già sul parquet del PalaRomare di Schio (Vicenza) dove si rimarrà anche per gara-2 in programma domenica nel tardo pomeriggio alle ore 18:00, prima di spostarsi almeno per gara-3 al Taliercio di Mestre (giovedì 8 maggio con palla a due alle ore 20:30).20:19 Da un lato una veterana del calibro di Giorgia Sottana, dall’altro una giovane stella come Matilde Villa. Sfida anche ‘internazionale’ tra Kuier e Juhasz, con Cubaj pronta a dare man forte nel pitturato per contrastare la pari-ruolo (e compagna di Nazionale) Olbia Andre’.20:16 Schio insegue il tredicesimo scudetto della sua storia, a solo due titoli di distanza dal record di 15 della Pallacanestro Comense. 🔗 Oasport.it - LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: pochi minuti alla palla a due di gara-1 della finale scudetto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:25 E’ il momentopresentazione dei due roster, con l’impiantocittadina vicentina che inizia pian piano a riempirsi per l’inizio del match tra circa cinque!20:22 Squadre che sono già sul parquet del PalaRomare di(Vicenza) dove si rimarrà anche per-2 in programma domenica nel tardo pomeriggio alle ore 18:00, prima di spostarsi almeno per-3 al Taliercio di Mestre (giovedì 8 maggio con pa due alle ore 20:30).20:19 Da un lato una veterana del calibro di Giorgia Sottana, dall’altro una giovane stella come Matilde Villa. Sfida anche ‘internazionale’ tra Kuier e Juhasz, con Cubaj pronta a dare man forte nel pitturato per contrastare la pari-ruolo (e compagna di Nazionale) Olbia Andre’.20:16insegue il tredicesimosua storia, a solo due titoli di distanza dal record di 15canestro Comense. 🔗 Oasport.it

LIVE Schio-USK Praga 62-70, Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA: 5? alla fine, il Famila prova la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Laksa sbaglia, altri liberi per Praga e con 26?5 al termine la partita è ormai indirizzata. 70-78 2/2 Vyoralova, arriva un altro timeout di Schio per spostare la palla dall’altra parte in proiezione tiro veloce. Sbaglia Salaun, rimbalzo di Vyoralova e fa subito fallo Keys, 35?6 alla fine. 70-76 1/2 Keys, ma ribalzo Juhasz. Fallo di Magbegor su Keys, ma dopo la tripla: per questo arrivano solo due liberi. 🔗oasport.it

Schio-Venezia oggi in tv, Finale A1 basket femminile 2025: orario gara-1, programma, streaming - Si alza il sipario sulla finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2025! Oggi venerdì 2 maggio alle ore 20:30 la Famila Wuber Schio e l’Umana ... 🔗oasport.it