LIVE Schio-Venezia A1 basket femminile 2025 in DIRETTA | inizia la serie scudetto!

DIRETTA LIVE20:10 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla DIRETTA LIVE di Schio-Reyer Venezia, gara-1 della finale scudetto della serie A1 di basket femminile!Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE di Famila Schio-Reyer Venezia, gara-1 della finale scudetto per la serie A1 di basket femminile 2025! inizia la serie al meglio delle cinque partite che assegnerà il titolo di campione d’Italia, in un remake della contesa disputata esattamente un anno fa.Le scledensi cercano di riconquistare il titolo dopo quello del 2023 perso poi nel 2024 contro le rivali venete. Per fare questo dovranno però rispettare subito il fattore campo, con Giorgia Sottana che si affiderà ancora al duo straniero Juhasz-Dojkic oltre alle azzurre Crippa e Panzera per sorprendere le avversarie. 🔗 Oasport.it - LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: inizia la serie scudetto! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alladi-Reyer, gara-1 della finaledellaA1 di!Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi Famila-Reyer, gara-1 della finaleper laA1 dilaal meglio delle cinque partite che assegnerà il titolo di campione d’Italia, in un remake della contesa disputata esattamente un anno fa.Le scledensi cercano di riconquistare il titolo dopo quello del 2023 perso poi nel 2024 contro le rivali venete. Per fare questo dovranno però rispettare subito il fattore campo, con Giorgia Sottana che si affiderà ancora al duo straniero Juhasz-Dojkic oltre alle azzurre Crippa e Panzera per sorprendere le avversarie. 🔗 Oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: inizia la serie scudetto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Famila Schio-Reyer Venezia, gara-1 della finale scudetto per la Serie A1 di basket femminile 2025! Inizia la serie al meglio delle cinque partite che assegnerà il titolo di campione d’Italia, in un remake della contesa disputata esattamente un anno fa. Le scledensi cercano di riconquistare il titolo dopo quello del 2023 perso poi nel 2024 contro le rivali venete. 🔗oasport.it

LIVE Schio-USK Praga 62-70, Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA: 5? alla fine, il Famila prova la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Laksa sbaglia, altri liberi per Praga e con 26?5 al termine la partita è ormai indirizzata. 70-78 2/2 Vyoralova, arriva un altro timeout di Schio per spostare la palla dall’altra parte in proiezione tiro veloce. Sbaglia Salaun, rimbalzo di Vyoralova e fa subito fallo Keys, 35?6 alla fine. 70-76 1/2 Keys, ma ribalzo Juhasz. Fallo di Magbegor su Keys, ma dopo la tripla: per questo arrivano solo due liberi. 🔗oasport.it

Basket femminile, Serie A1: Venezia e Campobasso volano in semifinale - Secondo turno dei playoff nel massimo campionato italiano femminile di basket, dove Schio l’altro giorno aveva già staccato il biglietto per le semifinali. In campo, oggi, invece c’erano San Martino di Lupari, Faenza e Geas Sesto San Giovanni chiamate a vincere gara-2 per tenere aperte le serie rispettivamente contro Tortona, Venezia e Campobasso. Ecco come andata. SAN MARTINO DI LUPARI – TORTONA 70-59 A San Martino di Lupari il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con Tortona che nel primo quarto prova a fare la partita, chiudendo sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le padrone di ... 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: inizia la serie scudetto!; LIVE Schio-Venezia A1 basket femminile 2025 in DIRETTA | inizia la serie scudetto!; Schio-Venezia oggi in tv, Finale A1 basket femminile 2025: orario gara-1, programma, streaming; Schio-Venezia oggi in tv Finale A1 basket femminile 2025 | orario gara-1 programma streaming. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: inizia la serie scudetto! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Famila ... 🔗oasport.it

Schio-Venezia oggi in tv, Finale A1 basket femminile 2025: orario gara-1, programma, streaming - Si alza il sipario sulla finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2025! Oggi venerdì 2 maggio alle ore 20:30 la Famila Wuber Schio e l’Umana ... 🔗oasport.it