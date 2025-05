LIVE Musetti-Draper ATP Madrid 2025 in DIRETTA | tra poco una semifinale vibrante

DIRETTA LIVE19.46 Il vincente di questa sfida troverà in semifinale il norvegese Casper Ruud, che ha sconfitto per 6-4, 7-5 l’argentino Cerundolo. L’ultimo atto si giocherà domenica 4 maggio.19.41 Si affrontano quelli che possono probabilmente considerarsi i due giocatori più in forma di questo scorcio di stagione. Dunque si prospetta un match potenzialmente vibrante.19.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Musetti-Draper, semifinale dell’ATP di Madrid 2025.Il programma di Musetti-DraperBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda semifinale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 10 del seeding, ed il britannico Jack Draper, testa di serie numero 5. 🔗 Oasport.it - LIVE Musetti-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: tra poco una semifinale vibrante CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.46 Il vincente di questa sfida troverà inil norvegese Casper Ruud, che ha sconfitto per 6-4, 7-5 l’argentino Cerundolo. L’ultimo atto si giocherà domenica 4 maggio.19.41 Si affrontano quelli che possono probabilmente considerarsi i due giocatori più in forma di questo scorcio di stagione. Dunque si prospetta un match potenzialmente.19.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladidell’ATP di.Il programma diBuongiorno e bentrovati allatestuale del match valido per la secondadi singolare maschile dell’ATP Masters 1000 ditra l’azzurro Lorenzo, numero 10 del seeding, ed il britannico Jack, testa di serie numero 5. 🔗 Oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus 1-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Coppia di dritti a segno Musetti! 30-0 Passante vincente lungoriga di rovescio del mago. 15-0 Prima vincente Musetti! 1-2 A quindici il croato. 40-15 Servono due colpi risolutivi ma alla fine chiude Mektic. 30-15 Grazia Cobolli e sbaglia lo smash Venus. 30-0 Servizio e comodo intervento. 15-0 Prima vincente Mektic. 1-1 Nel sacco la volèe di Venus. 40-15 Comodo intervento di Musetti. 🔗oasport.it

LIVE Cinà-Wong, ATP Madrid in DIRETTA: il giovane siciliano alla prova contro il giocatore di Hong Kong nel primo turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Chak-lam Wong, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Sfida tra wild-card nel primo turno del torneo madrileno: la giovane promessa del tennis italiano affronta il tennista asiatico, giocatore che sta provando a scalare la classifica per avvicinare la top 100. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musetti-Draper LIVE alle 20 su Uno; ATP Madrid, oggi Musetti-Draper: chi vince affronta Ruud in finale, orario e dove vederla in TV e streaming; Lorenzo Musetti-Jack Draper: dove e quando vedere la semifinale in tv e streaming | ATP Madrid; Musetti-Draper all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Musetti-Draper all'Atp di Madrid 2025 in diretta: l'azzurro a caccia di un'altra finale - L'azzurro, appena entrato in top 10, vive un momento magico e cerca la seconda finale dopo quella persa a Montecarlo contro Alcaraz. Dall'altra parte il britannico, testa di serie numero 5 ... 🔗corriere.it

Musetti-Draper: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live - La sfida tra Musetti e Draper è in programma non prima delle ore 20 e sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky, Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis e sarà disponibile in diretta streaming su NOW e ... 🔗tuttosport.com

A che ora Musetti-Draper oggi in tv, ATP Madrid 2025: programma, canale, streaming - Venerdì 2 maggio andranno in scena le semifinali del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Madrid: Lorenzo Musetti, accreditato della ... 🔗oasport.it