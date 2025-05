LIVE Musetti-Draper ATP Madrid 2025 in DIRETTA | semifinale di lusso contro lo scatenato britannico

DIRETTA LIVEIl programma di Musetti-DraperBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda semifinale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 10 del seeding, ed il britannico Jack Draper, testa di serie numero 5.Il match sarà il terzo del programma odierno, che inizierà a partire dalle ore 13.30 sul Manolo Santana Stadium, e si giocherà dopo Victoria AzarenkaAshlyn Krueger-Veronika Kudermetova Elise Mertens (prima semifinale doppio femminile, dalle ore 13.30) e Francisco Cerundolo-Casper Ruud (prima semifinale singolare maschile, non prima delle ore 16.00), ma in ogni caso inizierà non prima delle ore 20.00.Si tratterà del quarto incrocio sul circuito maggiore: nei tre precedenti ha sempre vinto Jack Draper, che si è imposto nelle semifinali di Vienna 2024 per 6-2 6-4, negli ottavi di Sofia 2023 per 7-5 6-2 e nel round robin delle Next Gen ATP Finals 2022 per 4-1 4-0 4-3 (3). 🔗 Oasport.it - LIVE Musetti-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: semifinale di lusso contro lo scatenato britannico CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma diBuongiorno e bentrovati allatestuale del match valido per la secondadi singolare maschile dell’ATP Masters 1000 ditra l’azzurro Lorenzo, numero 10 del seeding, ed ilJack, testa di serie numero 5.Il match sarà il terzo del programma odierno, che inizierà a partire dalle ore 13.30 sul Manolo Santana Stadium, e si giocherà dopo Victoria AzarenkaAshlyn Krueger-Veronika Kudermetova Elise Mertens (primadoppio femminile, dalle ore 13.30) e Francisco Cerundolo-Casper Ruud (primasingolare maschile, non prima delle ore 16.00), ma in ogni caso inizierà non prima delle ore 20.00.Si tratterà del quarto incrocio sul circuito maggiore: nei tre precedenti ha sempre vinto Jack, che si è imposto nelle semifinali di Vienna 2024 per 6-2 6-4, negli ottavi di Sofia 2023 per 7-5 6-2 e nel round robin delle Next Gen ATP Finals 2022 per 4-1 4-0 4-3 (3). 🔗 Oasport.it

Cosa riportano altre fonti

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus 1-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Coppia di dritti a segno Musetti! 30-0 Passante vincente lungoriga di rovescio del mago. 15-0 Prima vincente Musetti! 1-2 A quindici il croato. 40-15 Servono due colpi risolutivi ma alla fine chiude Mektic. 30-15 Grazia Cobolli e sbaglia lo smash Venus. 30-0 Servizio e comodo intervento. 15-0 Prima vincente Mektic. 1-1 Nel sacco la volèe di Venus. 40-15 Comodo intervento di Musetti. 🔗oasport.it

LIVE Cinà-Wong, ATP Madrid in DIRETTA: il giovane siciliano alla prova contro il giocatore di Hong Kong nel primo turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Chak-lam Wong, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Sfida tra wild-card nel primo turno del torneo madrileno: la giovane promessa del tennis italiano affronta il tennista asiatico, giocatore che sta provando a scalare la classifica per avvicinare la top 100. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Musetti-Draper all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming; ATP Madrid, oggi Musetti-Draper: orari TV e dove vedere il programma in tv e streaming; Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari; Musetti-Diallo all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Musetti-Draper: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live - La sfida tra Musetti e Draper è in programma non prima delle ore 20 e sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky, Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis e sarà disponibile in diretta streaming su NOW e ... 🔗tuttosport.com

ATP Madrid, oggi Musetti-Draper: orari TV e dove vedere il programma in tv e streaming - Musetti-Draper e Cerundolo-Ruud in diretta oggi all'ATP Madrid: il programma e le partite degli italiani in tempo reale ... 🔗fanpage.it

LIVE Musetti-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: che sfida contro l’arrembante britannico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Musetti-Draper Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match valido per la ... 🔗oasport.it