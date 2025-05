LIVE Musetti-Draper 3-6 6-7 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | l’azzurro si arrende ad un avversario di alto livello

22.13 Draper micidiale con il servizio: 78% dei punti ottenuti con la prima e 58% con la seconda.22.12 Musetti ha servito il 73% di prime, ottenendo il 70% dei punti, mentre la resa con la seconda è stata del 50%.22.11 l'azzurro ha giocato un'ottima partita, ma ha trovato di fronte un giocatore che, in questo momento, sembra poter impensierire persino Sinner ed Alcaraz. Anche se poi negli Slam è sempre un'altra storia, tutta da scrivere.22.10 Quell'errore di Musetti sul 2-2, con il passante di diritto incrociato uscito di pochi centimetri, si è rivelato decisivo. Draper da quel momento non ha concesso più alcuna chance.4-7 Musetti gioca una palla corta che c'entrava poco in questo momento e Draper chiude la partita con un passante di rovescio incrociato.

