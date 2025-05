LIVE Musetti-Draper 3-6 6-5 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | fase decisiva della partita

DIRETTA LIVEDraper in questo 2025 ha vinto 14 partite su 14 quando si è trovato in vantaggio dopo il primo set. Le statistiche sono fatte anche per essere smentite.Più si allunga la partita, meglio è per Musetti. Affinché ciò accada, tuttavia, c’è una condicio sine qua non: andare al terzo set.6-5 Servizio e diritto lungolinea vincente. Anche l’azzurro tiene (per la prima volta) il servizio a zero.40-0 Musetti ribalta l’inerzia dello scambio e va a segno con un superlativo diritto lungolinea.30-0 Musetti tiene da fondo, largo il diritto incrociato del britannico.15-0 Ottimo rovescio dal centro in contropiede di Musetti, che poi appoggia di là la volée di diritto.5-5 Serve&volley, Draper chiude con la volée di rovescio. Game tenuto a zero.40-0 Aveva fatto tutto bene Musetti, ma la volée di diritto in allungo finisce sul nastro. 🔗 © Oasport.it - LIVE Musetti-Draper 3-6, 6-5, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: fase decisiva della partita CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin questoha vinto 14 partite su 14 quando si è trovato in vantaggio dopo il primo set. Le statistiche sono fatte anche per essere smentite.Più si allunga la, meglio è per. Affinché ciò accada, tuttavia, c’è una condicio sine qua non: andare al terzo set.6-5 Servizio e diritto lungolinea vincente. Anche l’azzurro tiene (per la prima volta) il servizio a zero.40-0ribalta l’inerzia dello scambio e va a segno con un superlativo diritto lungolinea.30-0tiene da fondo, largo il diritto incrociato del britannico.15-0 Ottimo rovescio dal centro in contropiede di, che poi appoggia di là la volée di diritto.5-5 Serve&volley,chiude con la volée di rovescio. Game tenuto a zero.40-0 Aveva fatto tutto bene, ma la volée di diritto in allungo finisce sul nastro. 🔗 Oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Olimpia Milano-AS Monaco 35-36, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: battaglia accesissima a metà secondo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44-40 Mike James alla Mike James. 44-38 TONUT! Anche lui si unisce alla compagnia dell’arco! Timeout chiamato da Spanoulis. Non c’è azione di tiro, semplice rimessa per il Monaco con meno di 3? all’intervallo. Gli arbitri vanno al tavolo per vedere se c’è azione di tiro sul fallo su Strazel, si presume da parte di Mannion perché Tonut difficilmente ci è arrivato a colpirlo. 🔗oasport.it

Percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 cfu: a che punto siamo? E sui corsi INDIRE è conto alla rovescia. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Giovedì 27 marzo alle 14:30 - Percorsi abilitanti e corsi sostegno Indire, sarà su questi due argomenti la puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). L'articolo Percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 cfu: a che punto siamo? E sui corsi INDIRE è conto alla rovescia. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Giovedì 27 marzo alle 14:30 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 25-36, Coppa Italia 2025 in DIRETTA: i meneghini provano l’allungo, +11 a metà secondo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-39 Canestro di rabbia di Alessandro Pajola: la Virtus prova a risalire la china! 27-39 Shavon Shields implacabile dall’arco: bomba, 4/4 e +12 Milano. 27-36 2/2 per Marco Belinelli in lunetta: la Virtus torna sotto il -10. 25-36 Nico Mannion attacca benissimo il ferro: +11 Olimpia a metà secondo quarto! 25-34 Zach LeDay ad una mano: Milano accarezza la doppia cifra di vantaggio, +9. 🔗oasport.it