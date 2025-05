LIVE Musetti-Draper 3-6 4-4 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta una palla break

DIRETTA LIVE30-0 Ancora bene l’azzurro in manovra con il diritto.15-0 Servizio e diritto di Musetti, largo il diritto del britannico.4-4 Servizio e diritto lungolinea. Un treno è passato. Chissà se ne arriverà un altro.A-40 Ancora Draper a ribaltare lo scambio con un diritto incrociato in contropiede. In rete la smorzata di Musetti.40-40 Che rimpianti.Lo scambio era partito, ma Musetti mette in corridoio un diritto lungolinea. Qui l’occasione era arrivata.Seconda.Let sulla prima.40-A Insidiosa risposta con il back di Musetti, Draper spara fuori un rovescio incrociato.40-40 Draper stecca con il diritto in uscita dal servizio.40-30 Pesante diritto lungolinea dell’azzurro, in rete il diritto incrociato del britannico.40-15 Draper vede Musetti lontano in risposta e lo castiga con una palla corta imprendibile. 🔗 Oasport.it - LIVE Musetti-Draper 3-6, 4-4, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro non sfrutta una palla break CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ancora benein manovra con il diritto.15-0 Servizio e diritto di, largo il diritto del britannico.4-4 Servizio e diritto lungolinea. Un treno è passato. Chissà se ne arriverà un altro.A-40 Ancoraa ribaltare lo scambio con un diritto incrociato in contropiede. In rete la smorzata di.40-40 Che rimpianti.Lo scambio era partito, mamette in corridoio un diritto lungolinea. Qui l’occasione era arrivata.Seconda.Let sulla prima.40-A Insidiosa risposta con il back dispara fuori un rovescio incrociato.40-40stecca con il diritto in uscita dal servizio.40-30 Pesante diritto lungolinea del, in rete il diritto incrociato del britannico.40-15vedelontano in risposta e lo castiga con unacorta imprendibile. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Morta a 44 anni Valentina Del Re, violinista della band di Propaganda Live - È morta a 44 anni, dopo una lunga malattia Valentina Del Re, violinista e protagonista della resident band di Propaganda Live. 🔗fanpage.it

È morta Valentina Del Re, la violinista di Propaganda Live era malata da tempo. Aveva 44 anni - È morta Valentina Del Re, violinista romana nota al grande pubblico per aver fatto parte di diversi programmi tv, tra cui "Propaganda Live". La musicista è morta dopo una malattia contro cui combatteva da tempo, aveva 44 anni. Il funerale domani a Roma alle 11 presso il Tempio Egizio. "Era solare... 🔗romatoday.it

Valentina Del Re, morta a 44 anni la violinista di Propaganda live - E’ morta a 44 anni la violinista Valentina Del Re, che aveva suonato anche per il format di La7 ‘Propaganda Live‘, condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. Tra i messaggi di cordoglio quello del conservatorio ‘Licinio Refice’ di Frosinone che l’aveva avuta come studentessa. L’istituzione la ricorda su Facebook come “una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. Una donna coraggiosa” ed esprime “l’affettuosa vicinanza di tutta la comunità del Conservatorio alla famiglia e a tutti quelli che oggi piangono la sua mancanza”. 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

La classifica Atp, il ranking aggiornato e la posizione degli italiani; LIVE Musetti-Tsitsipas 7-5 7-6, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: prova di maturità da top ten del toscano; I ranking ATP degli italiani prima di Madrid: Musetti e Berrettini saranno tra le teste di serie. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musetti-Draper, la diretta della semifinale a Madrid. Dove vederla in tv e streaming, orario e precedenti - Dopo aver battuto agevolmente Diallo, Lorenzo Musetti torna in campo per la semifinale del Masters 1000 di Madrid dove oggi, venerdì 2 maggio, sfiderà il classe 2001 britannico ... 🔗ilmattino.it