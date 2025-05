LIVE Musetti-Draper 3-6 2-1 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | l’azzurro annulla una palla break

DIRETTA LIVE40-30 Servizio, diritto, smash e volée di rovescio di Musetti, con un Draper che si è difeso strenuamente.30-30 palla corta di Draper, contro-smorzata di Musetti e passante di rovescio in corsa del britannico che tira addosso all’italiano.30-15 Grandissimo diritto lungolinea di Musetti. Il pubblico si scalda. Questa partita deve diventare una corrida. Allora cambierebbe tutto.15-15 Draper non chiude due smash, Musetti ribalta l’inerzia dello scambio e va a segno con una delicata palla corta di diritto.0-15 Lungo il rovescio lungolinea dell’italiano. E si torna a faticare sul turno di battuta.2-2 Ace al centro. Lascia attoniti la facilità con cui il n.6 ha chiuso questo game.40-0 Servizio e diritto dell’inglese, lungo il diritto in corsa dell’italiano. 🔗 Oasport.it - LIVE Musetti-Draper 3-6, 2-1, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla break CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Servizio, diritto, smash e volée di rovescio di, con unche si è difeso strenuamente.30-30corta di, contro-smorzata die passante di rovescio in corsa del britannico che tira addosso all’italiano.30-15 Grandissimo diritto lungolinea di. Il pubblico si scalda. Questa partita deve diventare una corrida. Allora cambierebbe tutto.15-15non chiude due smash,ribalta l’inerzia dello scambio e va a segno con una delicatacorta di diritto.0-15 Lungo il rovescio lungolinea dell’italiano. E si torna a faticare sul turno di battuta.2-2 Ace al centro. Lascia attoniti la facilità con cui il n.6 ha chiuso questo game.40-0 Servizio e diritto dell’inglese, lungo il diritto in corsa dell’italiano. 🔗 Oasport.it

