LIVE Musetti-Draper 1-4 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | la partita si conferma complessa

DIRETTA LIVE40-15 Ancora un servizio esterno vincente. A Draper puoi recuperare un break in un set. Ma due.30-15 Battuta esterna vincente del n.6 del mondo.15-15 Un po’ di fortuna per l’azzurro, che arriva sulla palla corta di Draper e, con il chop di diritto, colpisce il nastro e ottiene il punto con una traiettoria imprendibile.15-0 Lungo il diritto di Musetti, ma non è semplice contenere le bordate dell’avversario.2-4 Servizio e palla corta vincente dell’italiano.40-15 Musetti non chiude lo smash ed è costretto a giocare una volée di rovescio non scontata per ottenere il punto.30-15 Battuta esterna vincente, in rete la risposta di rovescio.15-15 Lunga la risposta di rovescio del britannico.0-15 Largo di poco il passante di diritto lungolinea di Draper. 🔗 Oasport.it - LIVE Musetti-Draper 1-4, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: la partita si conferma complessa CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ancora un servizio esterno vincente. Apuoi recuperare un break in un set. Ma due.30-15 Battuta esterna vincente del n.6 del mondo.15-15 Un po’ di fortuna per l’azzurro, che arriva sulla palla corta die, con il chop di diritto, colpisce il nastro e ottiene il punto con una traiettoria imprendibile.15-0 Lungo il diritto di, ma non è semplice contenere le bordate dell’avversario.2-4 Servizio e palla corta vincente dell’italiano.40-15non chiude lo smash ed è costretto a giocare una volée di rovescio non scontata per ottenere il punto.30-15 Battuta esterna vincente, in rete la risposta di rovescio.15-15 Lunga la risposta di rovescio del britannico.0-15 Largo di poco il passante di diritto lungolinea di. 🔗 Oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Khachanov/Rublev 5-7, 6-3, (14-14), ATP Dubai 2025 in DIRETTA: in corso il match tie-break - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-TSITSIPAS 15-14 DOPPIO FALLO DI RUBLEV! Sciagurato il russo oggi. Ottavo match point, stavolta serve Bolelli!!! Seconda! 14-14 Prima vincente anche di Rublev. 14-13 PRIMA VINCENTE ALLA “T”!!! Settimo match point! 13-13 Stavolta la seconda entra, Bolelli para un paio di bordate di dritto di Rublev. Poi quest’ultimo colpisce male il dritto, che risulta vincente. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli-Fils 2-6, 4-6, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrende al n.14 del mondo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:35 Affronterà Rublev o Monfils, che sono in campo il francese. Il romano dopo il primo titolo ha forse pagato la partenza un po’ troppo remissiva. Nel secondo set c’è stata poi partita, ma un paio di punti hanno fatto la differenza, come spesso avviene nello sport con la racchetta. 14:33 Fils b. Cobolli 6-2, 6-4! Quasi decapita uno spettatore con il festeggiamento il francese, che ha scagliato la pallina fuori dal campo 2 ma che non ha calibrato bene il lancio. 🔗oasport.it

LIVE Bolelli/Vavassori-Khachanov/Rublev 5-7, 6-3, (16-14), ATP Dubai 2025 in DIRETTA: rimonta vincente degli azzurri con match point annullato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-TSITSIPAS Si chiude qui la DIRETTA LIVE del primo turno di doppio maschile di Bolelli/Vavassori, che proseguono la strada verso il 3° titolo dell’anno 2025: giocheranno mercoledì. Un saluto sportivo!! 18:43 Nonostante il match point dovuto cancellare, Bolelli/Vavassori sfideranno ai quarti di finale da favoriti la coppia che uscirà tra Tsitsipas/Tsitsipas e Haase/Jebens. 🔗oasport.it

LIVE Atp Madrid, Musetti-Draper in campo per il riscaldamento - La semifinale Musetti-Draper, in campo non prima delle ore 20, sarà trasmessa in diretta in esclusiva sui canali Sky, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; e in streaming su NOW e SkyGo. Diretta testuale ... 🔗gazzetta.it

LIVE Musetti-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Matteo Berrettini, anche se solo per un set, è stato l'unico ad impensierire Draper in questo torneo. 🔗oasport.it

Atp di Madrid, la semifinale Musetti - Draper. Il live della partita - L'azzurro, appena entrato in top 10, vive un momento magico e cerca la seconda finale dopo quella persa a Montecarlo contro Alcaraz. Dall'altra parte il britannico, testa di serie numero 5. Musetti ha ... 🔗tg.la7.it