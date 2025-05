LIVE Musetti-Draper 0-2 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | break immediato dell’inglese

DIRETTA LIVE30-40 Servizio esterno e schiaffo al volo. Passante incisivo di rovescio dell'azzurro, in rete la volée di diritto del britannico.30-30 Errore di Musetti, in rete il diritto. Ma i rimpianti maggiori sono per il punto precedente.15-30 Draper vince un duro braccio di ferro sorprendendo Musetti con un rovescio in contropiede.0-30 In rete la palla corta di rovescio del n.6 del mondo.0-15 Musetti mette in difficoltà Draper con il back di rovescio. In rete il rovescio incrociato del britannico.0-2 Doppio fallo e break di Draper. E' successo proprio quello che non doveva succedere. Adesso è durissima.15-40 Battuta vincente al corpo.0-40 Scambio durissimo. Draper lo chiude con un rovescio incrociato imprendibile. Spaventoso davvero.0-30 Scappa via il diritto incrociato di Musetti.

LIVE Cobolli-Lajovic 6-4, 4-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’azzurro passa avanti di un break nel 5° game del 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Palla comoda chiusa con un dritto ad uscire. 15-30 Molto profondo l’attacco dell’azzurro. 15-15 Ace! 0-15 Totalmente fuori giri il dritto. In battuta Dusan Lajovic. 4-2 Cobolli conferma il break con un Ace, il n.2 nel match. 40-15 Servizio e dritto in avanzamento. 30-15 Esagerato in questa occasione Cobolli. L’angolo stretto per l’inside out era veramente impossibile. 🔗oasport.it

LIVE Darderi-Carballes Baena, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: sfida equilibrata, in palio la finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 250 di Marrakech tra Luciano Darderi e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Terzo confronto diretto tra i due con l’iberico vincitore dei due precedenti entrambi disputati a livello Challenger. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il qualificato polacco Kamil Majchrzak. 🔗oasport.it

LIVE Bellucci-Kotov 6-4, 6-4, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: esordio molto solido dell’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE del match tra Bellucci e Kotov, un saluto sportivo! 17:45 ben 8 gli ace dell’italiano, che ha servito il 57% di prime in campo raccogliendo l’81% di punti. Con la seconda invece meglio il russo (57% contro il 50% dell’azzurro). Al prossimo turno uno tra Coria ed Herbert: niente di impossibile! Con un’altra vittoria ecco che l’italiano salirebbe in 65^ posizione virtuale. 🔗oasport.it

LIVE Musetti-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08 Matteo Berrettini, anche se solo per un set, è stato l'unico ad impensierire Draper in questo torneo. 🔗oasport.it

LIVE Atp Madrid, Musetti-Draper in campo per il riscaldamento - La semifinale Musetti-Draper, in campo non prima delle ore 20, sarà trasmessa in diretta in esclusiva sui canali Sky, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; e in streaming su NOW e SkyGo. Diretta testuale ... 🔗gazzetta.it

Musetti-Draper all'Atp di Madrid 2025 in diretta: l'azzurro a caccia di un'altra finale - L'azzurro, appena entrato in top 10, vive un momento magico e cerca la seconda finale dopo quella persa a Montecarlo contro Alcaraz. Dall'altra parte il britannico, testa di serie numero 5 ... 🔗corriere.it